Công bố Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là giải thưởng mang tầm vóc quốc gia, do Vnrea tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng.

Phát động từ tháng 8/2025, trải qua hơn 9 tháng với quy trình làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học và công tâm, Giải thưởng được đánh giá có nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phác họa toàn cảnh một thị trường bất động sản Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trước vận hội mới của thời đại.

"Kết quả của Giải thưởng là sự ghi nhận cả một quá trình nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hoạt động khảo sát thực tế, nghiên cứu hồ sơ và theo dõi xuyên suốt, Hội đồng Chung khảo có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan để lựa chọn những doanh nghiệp, dự án thực sự tiêu biểu và xứng đáng được tôn vinh", TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Vnrea, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Chung khảo nhấn mạnh.

Nhận định về chất lượng hồ sơ tham dự Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, đại diện Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, mặt bằng chất lượng hồ sơ năm nay đã có sự chuyển biến rõ nét, không chỉ ở năng lực triển khai dự án mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn và tư duy phát triển chuyên nghiệp hơn của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã chú trọng sâu hơn tới chất lượng vận hành, không gian sống, giá trị cộng đồng, yếu tố xanh và phát triển bền vững trong chiến lược đầu tư.

Giải thưởng năm nay thể hiện sự đa dạng rất lớn về loại hình bất động sản. Đặc biệt, xuất hiện nhiều mô hình mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị số và vận hành số trong phát triển dự án. Đây là xu hướng rất phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay.

Đối với nhà ở xã hội, chất lượng dự án đã có những chuyển biến tích cực. Các dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu về nhà ở mà còn ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng sống, tiện ích và môi trường sinh hoạt của người dân.

Một điểm rất đáng ghi nhận là tại giải thưởng năm nay, quy mô doanh nghiệp không phải yếu tố quyết định. Các doanh nghiệp lớn có thế mạnh riêng, nhưng nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng tạo được dấu ấn rất rõ thông qua ý tưởng phát triển, triết lý quy hoạch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực của thị trường.

Có những dự án chỉ vài hecta nhưng được tổ chức rất hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách phát triển linh hoạt, tham gia vào các không gian đô thị hiện hữu để bổ sung các dịch vụ còn thiếu, từ đó góp phần hình thành hệ sinh thái sống hoàn chỉnh hơn. Một số dự án còn gắn với phát triển kinh tế đêm, dịch vụ, thương mại hoặc các tiện ích cộng đồng, qua đó tạo thêm giá trị cho khu vực xung quanh.

Điều đó cho thấy dù quy mô lớn hay nhỏ, doanh nghiệp đều có thể thành công nếu có ý tưởng tốt, lựa chọn đúng phân khúc, đúng nhu cầu thực của thị trường và góp phần tạo nên những không gian sống chất lượng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ nhà ở trung cấp đến cao cấp.

Đặc biệt, doanh nghiệp đang triển khai một số mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với hệ thống đường sắt. Tại Đông Anh (Hà Nội) hay Hạ Long (Quảng Ninh), các dự án được nghiên cứu phát triển xung quanh các đầu mối giao thông đường sắt, từ đó mở rộng không gian đô thị, dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng.

“Việc kiến tạo các cực phát triển mới dựa trên giao thông công cộng, lấy đường sắt làm trục kết nối và động lực phát triển không gian đô thị là một cách tiếp cận TOD khá mới và đáng chú ý trên thị trường hiện nay”, TS Nguyễn Văn Khôi chia sẻ.

Báo cáo cụ thể về số lượng doanh nghiệp tham gia tại từng hạng mục, Ban Tổ chức cho biết hầu hết các nhóm giải thưởng trọng điểm đều ghi nhận sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản trên cả nước, cho thấy sức hút cũng như uy tín của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Về quy trình chấm giải, sau khi sàng lọc và thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế, ghi nhận phản hồi xã hội, Hội đồng Sơ khảo thực hiện đánh giá các hồ sơ dựa trên nguyên tắc chấm điểm độc lập và lấy điểm trung bình từ các thành viên Hội đồng để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình xét chọn.

Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đoạt giải và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.