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Sẽ dời Bia tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng hố tìm kiếm

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, do hố chôn hài cốt liệt sĩ đầu tiên đã được mở rộng tới chân Bia tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và vẫn còn những dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ, nên Bộ Tư lệnh TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm.
Những lá cờ đỏ được cắm để đánh dấu vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Những lá cờ đỏ được cắm để đánh dấu vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Được tiến hành đào tìm kiếm từ ngày 6/7, tại rãnh mộ đầu tiên (Khu A), lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 hài cốt liệt sĩ được chôn tập thể. Hiện nay, rãnh mộ Khu A đã được mở rộng về hai phía: sát hồ câu cá và sát với Bia tưởng niệm các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Để tiếp tục mở rộng hố đào, Bộ Tư lệnh TPHCM đang sớm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm.

Sẽ dời Bia tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng hố tìm kiếm ảnh 1

Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 29/7, các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 30 m2 đất tại rãnh mộ Khu A và 20 m2 đất tại rãnh mộ Khu B nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B để che chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình khai quật, tìm kiếm và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ lên mặt đất một cách trang nghiêm, trân trọng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 29/7 lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Tại rãnh mộ này, trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ có di vật kèm theo.

Sẽ dời Bia tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng hố tìm kiếm ảnh 2

Di vật của liệt si được tìm thấy bên cạnh hài cốt

Vào ngày hôm qua 28/7, cũng tại rãnh đào này, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 hài cốt liệt sĩ đơn và 1 mộ tập thể gồm 9 hài cốt liệt sĩ, cùng một số di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 29/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ, bao gồm: 128 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 4 vị trí mộ tập thể với tổng cộng 22 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại cả hai rãnh đào Khu A và Khu B.

Trọng Thịnh
Bộ Tư lệnh TPHCM Công viên Lê Thị Riêng Khu A Hài cốt liệt sĩ Quy tập Khu B Nhà bạt Di vật Lê Thị Riêng Anh hùng liệt sĩ

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