Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert: Cuộc đua Best Rehearsal Outfit sôi động, dàn Anh Trai thay nhau “biến hóa” trước thềm concert 27/12

(Ngày Nay) - Hạng mục Best Rehearsal Outfit (Trang phục Tổng duyệt ấn tượng nhất) tại Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội, khi dàn Anh Trai gây chú ý với loạt tạo hình độc lạ cùng tinh thần sẵn sàng “bung xõa” trước thềm concert diễn ra vào ngày 27/12 tại Khu đô thị Vạn Phúc City.

Quyết tâm chinh phục danh hiệu Best Rehearsal Outfit, dàn Anh Trai “Say Hi” 2025 đã đồng loạt diện loạt outfit “độc lạ”, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước độ chịu chơi và tinh thần “gì cũng dám làm” vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc của Vũ Trụ “Say Hi”.

Trong khuôn khổ buổi chạy chương trình cho Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert, hạng mục Best Rehearsal Outfit tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ là hoạt động bên lề, đây là hạng mục từng tạo nên nhiều khoảnh khắc viral xuyên suốt 2 mùa tại Anh Trai “Say Hi” 2024, Em Xinh “Say Hi”, khi các nghệ sĩ sẵn sàng “bung xõa” với những tạo hình không giới hạn khuôn mẫu, mang đậm tinh thần giải trí và sáng tạo.

Xuất hiện trong buổi chạy sân khấu, dàn Anh Trai mang đến nhiều tạo hình vui nhộn, đa dạng chủ đề, khiến không khí tổng duyệt trở nên sôi động. Anh Trai B Ray, Anh Trai GILL và Anh Trai HUSTLANG Robber thu hút sự chú ý khi cùng hóa thân thành các thành viên nhóm HKT, tái hiện từ trang phục đến kiểu tóc quen thuộc. Anh Trai Otis chọn hình tượng nhân vật trong Avatar với bộ đồ full xanh nổi bật. Ở một hướng khác, Anh Trai buitruonglinh xuất hiện trong bộ đồ thun lạnh đỏ họa tiết hoa và “ẩn mình” trong hình ảnh bàn ăn, mang đến cảm giác vừa lạ vừa hài hước. Anh Trai KHOI VU đem đến không khí lễ hội khi hóa thân thành cây thông Noel, còn Anh Trai Đỗ Nam Sơn gây cười với tạo hình trụ đèn giao thông, gợi nhớ câu nói viral của anh tại Live Stage 1.

Bên cạnh đó, Anh Trai CONGB hóa thân thành nhân vật Sadness trong bộ phim Inside Out, Anh Trai OgeNus chọn hình ảnh chú ếch, Anh Trai Jey B mang đến concept mùa đông - băng tuyết, Anh Trai Dillan Hoàng Phan xuất hiện với tạo hình Naruto, còn Anh Trai Nhâm Phương Nam gây tò mò với hộp make-up mang tên “Năm Nền”. Đáng chú ý, Anh Trai Hải Nam hóa thân thành nhân vật Ma Mười cùng chiếc xe bán cá viên chiên, tạo nên hình ảnh quen thuộc nhưng đầy bất ngờ.

Cùng với đó là nhiều màn hóa thân khác từ các Anh Trai. Các hình ảnh và video ghi lại loạt tạo hình trong buổi tổng duyệt nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và tương tác, góp phần khuấy động không khí trước thềm concert Anh Trai “Say Hi” 2025.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố trang phục, Best Rehearsal Outfit còn là sân chơi để các Anh Trai thể hiện sự thoải mái, dám thử thách bản thân và phá vỡ hình ảnh quen thuộc trên sân khấu chính thức. Những bộ outfit tổng duyệt, dù mang tính ngẫu hứng, vẫn được đầu tư chỉn chu, trở thành “đặc sản” hậu trường được khán giả mong chờ qua từng mùa concert.

Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert đang sẵn sàng chào đón khán giả trong đêm diễn chính thức diễn ra vào ngày 27/12. Với các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu và những khoảnh khắc kết hợp đặc biệt, concert hứa hẹn mang đến một đêm trình diễn bùng nổ cảm xúc.