Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu nếu Mỹ tấn công trên bộ

(Ngày Nay) - Ngày 5/3, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cảnh báo Mỹ không được tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran, khẳng định quân đội Iran đã sẵn sàng đối phó với binh sĩ Mỹ.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Larijani cho biết “một số quan chức Mỹ đã tuyên bố ý định đưa vài nghìn binh sĩ tiến vào lãnh thổ Iran bằng đường bộ”. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang của Iran đang chờ đợi và sẵn sàng đối đầu với quân đội Mỹ.

Cùng ngày, thủ lĩnh phong trào Houthi tại Yemen Abdulmalik al-Houthi khẳng định lực lượng này ủng hộ Iran và sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Ông cáo buộc Israel tìm cách phát động xung đột "một cách công khai", đồng thời kêu gọi những người ủng hộ tham gia cuộc biểu tình lớn vào ngày 6/3 để thể hiện sự ủng hộ của người dân Yemen đối với Iran.

Trước đó, cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Hans Grundberg, nhấn mạnh không bên nào có quyền kéo Yemen vào một cuộc xung đột rộng hơn, gây thêm đau khổ cho người dân. Ông lưu ý Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cũng cảnh báo lực lượng Houthi không tham gia mọi hành động quân sự nhằm ủng hộ chương trình nghị sự của Iran, cũng như không sử dụng lãnh thổ Yemen làm bàn đạp để tấn công các nước láng giềng hoặc các lợi ích quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo đã nâng cao "mức phòng thủ tên lửa đạn đạo" trên toàn liên minh, sau khi Iran tăng cường các vụ tấn công ở Trung Đông, trong đó có một quả tên lửa nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bị đánh chặn thành công. Người phát ngôn NATO, Đại tá Martin O'Donnell, cho biết các thành viên liên minh đã đồng thuận duy trì mức phòng thủ cao này cho đến khi mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Iran giảm bớt. NATO xác nhận rằng trong vòng chưa đầy 10 phút, các lực lượng liên minh đã phát hiện tên lửa, xác định quỹ đạo, cảnh báo hệ thống phòng thủ và phóng tên lửa đánh chặn thành công.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Italy đã nâng mức phòng thủ không quân và mạng lưới chống tên lửa phối hợp với NATO để đối phó các phản ứng không lường trước. Trong khi đó, Thủ tướng Giorgia Meloni cảnh báo tình hình xung đột leo thang có thể tạo ra cuộc khủng hoảng pháp lý quốc tế, đồng thời khẳng định Italy không có ý định tham chiến.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cItaly cùng ngày cũng thông báo sẽ tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và chuyển nhân viên ngoại giao sang Baku, Azerbaijan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Italy đồng thời khẳng định nước này không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Cũng trong ngày 5/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này sẽ điều thêm 4 máy bay chiến đấu Typhoon tới Qatar nhằm tăng cường các hoạt động phòng thủ tại khu vực Trung Đông. Anh cũng triển khai trực thăng Wildcat có khả năng chống thiết bị bay không người lái tới Cyprus và điều tàu chiến HMS Dragon tới Địa Trung Hải.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 xác nhận Mỹ đã yêu cầu Ukraine hỗ trợ bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Iran tại Trung Đông, đồng thời khẳng định ông đã chỉ đạo cung cấp các phương tiện cần thiết và cử chuyên gia Ukraine tới hỗ trợ nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ.

Trong bối cảnh xung đột với Nga kéo dài 4 năm qua, Ukraine đã phát triển nhiều loại drone đánh chặn giá rẻ và hiệu quả, được thiết kế để triệt hạ các drone tấn công ngay trên không. Kiev cho rằng công nghệ này thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu thế giới.