5 bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử

Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội nêu ra 5 bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý thực hiện.