5 bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử

Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội nêu ra 5 bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý thực hiện.
(Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.
(Ngày Nay) - Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.
(Ngày Nay) -“Không có sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan “đưa tiền” cho luật sư của Vietthink, hay luật sư của Vietthink nhận tiền của bà Lan. Công ty Luật Vietthink và các luật sư cộng sự cũng không có bất kỳ hoạt động gặp gỡ riêng, tư vấn hay ký hợp đồng dịch vụ tư vấn nào với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan”, thông cáo báo chí phát đi từ Công ty Luật Vietthink chiều ngày 26/02/2026 cho biết.
(Ngày Nay) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở vùng cao lịch sử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, một số dự báo dài hạn về kim loại quý này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên thị trường.
(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(Ngày Nay) - Cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình phân cấp quản lý ngân sách, nâng cao tính chủ động của địa phương, đồng thời giữ vững vai trò chủ đạo của NSTW.