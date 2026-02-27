5 bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ.

Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội nêu ra 5 bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý thực hiện.

5 bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử ảnh 1
PV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Bầu cử Quốc hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

5 bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử
5 bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử
(Ngày Nay) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ.
Quang cảnh một buổi làm việc của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên công bố chương trình vũ khí mới
(Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.
Các bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu.
Công ty Luật Vietthink lên tiếng trước thông tin nhận tiền trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu
(Ngày Nay) -“Không có sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan “đưa tiền” cho luật sư của Vietthink, hay luật sư của Vietthink nhận tiền của bà Lan. Công ty Luật Vietthink và các luật sư cộng sự cũng không có bất kỳ hoạt động gặp gỡ riêng, tư vấn hay ký hợp đồng dịch vụ tư vấn nào với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan”, thông cáo báo chí phát đi từ Công ty Luật Vietthink chiều ngày 26/02/2026 cho biết.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. (Ảnh minh hoạ)
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Hoàn thiện cơ chế phân chia thuế GTGT là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế tài chính - ngân sách quốc gia. (Ảnh minh hoạ).
Phân chia lại thuế giá trị gia tăng: Cân đối nguồn lực, phát triển hài hòa giữa các địa phương
(Ngày Nay) - Cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình phân cấp quản lý ngân sách, nâng cao tính chủ động của địa phương, đồng thời giữ vững vai trò chủ đạo của NSTW.