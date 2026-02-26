Công ty Luật Vietthink lên tiếng trước thông tin nhận tiền trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu

(Ngày Nay) -“Không có sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan “đưa tiền” cho luật sư của Vietthink, hay luật sư của Vietthink nhận tiền của bà Lan. Công ty Luật Vietthink và các luật sư cộng sự cũng không có bất kỳ hoạt động gặp gỡ riêng, tư vấn hay ký hợp đồng dịch vụ tư vấn nào với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan”, thông cáo báo chí phát đi từ Công ty Luật Vietthink chiều ngày 26/02/2026 cho biết.

Thông tin tới báo chí, luật sư Phạm Văn Phượng, Phó giám đốc công ty Luật Vietthink chia sẻ:

Tháng 3/2023, Công ty Luật Vietthink ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật số 091/2023/HĐDVPL/VT-STT với Sen Tài Thu để rà soát việc huy động vốn tại Sen Tài Thu và tư vấn về quy trình, thủ tục để Sen Tài Thu giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ với khách hàng tham gia góp vốn.

Khoảng đầu tháng 10/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng giám đốc Sen Tài Thu) và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã liên hệ với nhóm luật sư của Vietthink để xin tư vấn pháp lý về phương án cơ cấu lại hoạt động của Sen Tài Thu nhằm có nguồn tiền trả cho các khách hàng tham gia góp vốn.

Với mong muốn có thể hỗ trợ cho Sen Tài Thu và các khách hàng, nhóm luật sư của Vietthink đã đồng ý tổ chức cuộc họp với nhóm của bà Hương, bà Lan tại trụ sở công ty để nghe thuyết trình và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án cơ cấu lại hoạt động của Sen Tài Thu. Cuộc họp có sự tham gia của các luật sư trực tiếp tư vấn cho Sen Tài Thu và các luật sư điều hành của Vietthink. Nội dung cuộc họp chỉ xoay quanh phương án cơ cấu lại hoạt động của Sen Tài Thu, ngoài ra các bên không trao đổi thêm bất cứ nội dung nào khác.

Kết thúc cuộc họp, nhóm của bà Hương, bà Lan đã bí mật để lại một túi xách giấy dưới ghế trong phòng họp của Vietthink trước khi ra về. Ngay sau khi phát hiện ra túi xách giấy bên trong có tiền được để lại trong phòng họp, Ban giám đốc Công ty Luật Vietthink đã gọi điện, nhắn tin đề nghị bà Lan đến lấy lại túi xách này, nhưng bà Lan đã không đến lấy lại. Vì đã liên hệ nhiều lần mà bà Lan không đến, cũng không biết địa chỉ của bà Lan, nên Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo bộ phận thủ quỹ của Công ty niêm phong túi xách và bảo quản để chờ bà Lan đến lấy lại.

Sau khi có thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Sen Tài Thu và khởi tố các bị can, Ban giám đốc Công ty Luật Vietthink đã làm việc và tường trình lại toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra. Theo hướng dẫn của cơ quan điều tra, thủ quỹ công ty cũng đã giao lại số tiền mà nhóm bà Hương, bà Lan đã để lại tại công ty cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra. Công ty cũng đã liên hệ và hoàn lại toàn bộ phí dịch vụ tư vấn theo Hợp đồng số 091/2023/HĐDVPL/VT-STT để hỗ trợ gia đình Ban lãnh đạo Sen Tài Thu trong lúc họ đang gặp khó khăn.

“Công ty Luật TNHH Vietthink chính thức khẳng định không có sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan “đưa tiền” cho luật sư của Vietthink, hay luật sư của Vietthink nhận tiền của bà Lan. Công ty Luật Vietthink và các luật sư cộng sự cũng không có bất kỳ hoạt động gặp gỡ riêng, tư vấn hay ký hợp đồng dịch vụ tư vấn nào với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật đã ký với Sen Tài Thu. Quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn, các luật sư của Vietthink luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, đồng thời thực hiện công việc tư vấn cho khách hàng một cách tận tâm, trách nhiệm”, luật sư Phạm Văn Phượng khẳng định.

Trong vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, cơ quan công an xác định các bị can đã lừa đảo của 459 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương. Cáo trạng vụ án nêu rõ: khi Lan đưa vợ chồng Hương đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn, luật sư đã làm đúng quy định, không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn, cam kết với Hương và Lan, không trao đổi gì liên quan đến việc “chạy án” cho

Trước những thông tin chưa chính xác, có thể gây hiểu nhầm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của các luật sư, luật sư Phạm Văn Phượng chia sẻ: "Công ty Luật Vietthink là công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đội ngũ nhân sự của công ty đều là những luật sư uy tín, tận tâm, minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề luật sư. Do đó, cả công ty cũng như các luật sư đều mong mỏi khi đưa tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh trung thực, khách quan, đúng bản chất sự việc, góp phần bảo vệ uy tín và danh dự của các luật sư theo đúng quy định của Luật Báo chí".

Công ty Luật Vietthink được thành lập và hoạt động từ năm 2008, gồm các luật sư có tên tuổi, uy tín, kinh nghiệm hành nghề lâu năm, am hiểu sâu sắc pháp luật và thực tiễn cùng mạng lưới cố vấn là những nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực. Vietthink cung cấp các giải pháp tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên sâu để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và hiện đang tư vấn, đại diện pháp lý cho nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tôn chỉ hoạt động của Vietthink là thượng tôn pháp luật, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và lợi ích của Nhà nước; góp phần xây dựng môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh lành mạnh.