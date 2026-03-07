Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư chỉ rõ làm sao để thông qua kiểm tra, giám sát có thể làm rõ hơn những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng.

Chiều 6/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban, cơ quan của Quốc hội; các đồng chí Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và thành viên trong Đoàn.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục đích của đợt kiểm tra, giám sát, để đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong Quyết định kiểm tra giám sát; đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế (nếu có) của Ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung được kiểm tra.

Tổng Bí thư chỉ rõ, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhà nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, làm sao để thông qua kiểm tra, giám sát có thể làm rõ hơn những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cũng như những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa, nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, thực sự là "Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân"; hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Quá trình kiểm tra, giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra, bảo đảm thiết thực.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, xây dựng báo cáo theo Đề cương, phụ lục kèm theo. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao lãnh đạo, chỉ đạo công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo sự thành công cao nhất của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; sớm triệu tập kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI cũng như tiến hành giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Việc kiểm tra giám sát này rất thiết thực, đảm bảo nguyên tắc không được để ảnh hưởng đến hoạt động của cấp ủy, của Đảng ủy Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội, cũng như các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Đối với các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành các quy định, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch triển khai; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo và triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhận thấy đây là dịp để Đảng ủy Quốc hội tự soi lại cách thức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất Kế hoạch kiểm tra và lịch làm việc làm việc của Đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và làm việc theo yêu cầu của Đoàn...

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội mong các thành viên trong Đoàn kiểm tra góp ý thẳng thắn, chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được giúp Đảng ủy Quốc hội.