Số trẻ em tại Nhật Bản tiếp tục giảm trong năm thứ 43 liên tiếp

(Ngày Nay) - Theo số liệu do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 4/5, số trẻ em tại nước này tiếp tục giảm trong năm thứ 43 liên tiếp và tiếp tục ở mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đang nỗ lực triển khai những biện pháp chưa từng có để giải quyết vấn đề này.

Số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố một ngày trước Ngày Tết Thiếu nhi ở Nhật Bản (5/5). Theo đó, số trẻ em dưới 14 tuổi, trong đó có cả trẻ em người nước ngoài, tính đến ngày 1/4 vừa qua là 14,01 triệu trẻ, giảm 330.000 trẻ so với một năm trước. Theo đó, tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 11,3%, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1950.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc (LHQ), Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 37 quốc gia có dân số ít nhất 40 triệu người, chỉ sau Hàn Quốc với 11,2%.

Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy tại Nhật Bản hiện có 3,17 triệu trẻ em từ 12 - 14 tuổi so với 2,35 triệu trẻ em dưới 2 tuổi, phản ánh xu hướng ngày càng ít trẻ em được sinh ra.

Số trẻ em tại Nhật Bản giảm kể từ năm 1982. Dữ liệu của Chính phủ cũng cho thấy nếu tính theo tỉnh, tính đến ngày 1/10/2023, chỉ có Tokyo và tỉnh Kanagawa lân cận có trên 1 triệu trẻ em, trong khi số trẻ em tại tỉnh Osaka lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu kể từ khi nước này thực hiện thống kê theo tỉnh vào năm 1970.

Chính phủ của Thủ tướng Kishida đang tìm cách để thông qua dự luật nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng của đất nước bằng cách tăng cường hỗ trợ tài chính cho những hộ gia đình đang nuôi con nhỏ và mở rộng dịch vụ trông giữ trẻ.