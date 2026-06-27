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Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động khuyến mại

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 239/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động khuyến mại

Cụ thể, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau:

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc kê đơn (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại.

Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

Đồng thời, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định về việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải có sự chứng kiến trực tiếp hoặc trực tuyến của khách hàng.

Theo Bộ Công Thương, việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã không nêu rõ sự chứng kiến của khách hàng là trực tiếp hay gián tiếp nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thực tế, trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc xác định trúng thưởng với sự chứng kiến gián tiếp (qua các nền tảng trực tuyến), điều này cũng phù hợp với giai đoạn hiện nay khi các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về cách xác định giải thưởng không có người trúng thưởng. Theo đó, giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi là giải thưởng còn lại tại thời điểm kết thúc thời hạn trao thưởng trừ trường hợp giải thưởng trao quá thời điểm kết thúc thời hạn trao thưởng do sự kiện bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật.

Theo lý giải của Bộ Công Thương, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định. Khi áp dụng khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, những giải thưởng trao cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn sẽ là giải thưởng không có người trúng thưởng và doanh nghiệp sẽ phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước cho dù đã trao được giải thưởng cho khách hàng. Đây là một trong những bất cập, khó khăn của doanh nghiệp mặc dù các doanh nghiệp đã cố gắng trao giải thưởng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Ngoài ra, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 8, khoản 9 Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về việc tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân. Theo đó, trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó.

Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định xác nhận đăng ký cho một thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam căn cứ vào các cơ sở sau đây: Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện; năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự; đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (26/6/2026).

PV
Quy định khuyến mại Luật Thương mại

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