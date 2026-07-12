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Hoàn tất việc cứu hộ và tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật ca nô du lịch ở Phú Quốc

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Thông tin từ Tỉnh ủy An Giang, liên quan đến vụ tai nạn lật ca nô du lịch nghiêm trọng xảy ra chiều 11/7 trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang, đến thời điểm này, chính quyền đặc khu Phú Quốc phối hợp với các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường; đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.
Hoàn tất việc cứu hộ và tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật ca nô du lịch ở Phú Quốc

Đến 15 giờ 30 phút ngày 11/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người chết (2 nữ, 13 nam) quốc tịch Ấn Độ.

Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Y tế và cơ sở y tế đặc khu Phú Quốc tổ chức sơ cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân; phối hợp Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong; thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đặc khu Phú Quốc phân công các cơ sở y tế thực hiện sơ cấp cứu ban đầu đối với các nạn nhân, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ cho các nạn nhân để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; chủ động tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời những mất mát, khó khăn với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở liên quan đến tổ chức kinh doanh các tour, tuyến bằng phương tiện thủy trên địa bàn đặc khu Phủ Quốc, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao có thẩm quyền, chủ động triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/7/2026, ca nô Ocean Pearl Island biển số AG-26751 (do công ty TNHH Du lịch MINH HUY PQ đứng tên chủ sở hữu phương tiện, số đăng ký hành chính: AG-26751, ngày cấp: 28/11/2025, địa chỉ: Số 99 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, đặc khu Phủ Quốc, tỉnh An Giang, loại phương tiện: Tàu cao tốc chở khách, số khách: 34 người/tải trọng toàn phần 2,89 tấn) của Công ty Ocean Pearl do ông Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng chở đoàn khách 30 người, quốc tịch Việt Nam xuất bến Cảng quốc tế An Thới, ra hòn Mây Rút Ngoài tắm biển và du lịch tại đây.

Đến khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày, ca nô Ocean Pearl island biển số AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng đã chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ (khách trong tổ hợp du lịch của Ocean Pearl) và 3 thuyền viên, 1 hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam xuất bến từ hòn Mây Rút Ngoài vào Cảng quốc tế An Thới và xuất bến khoảng 400m thì gió lớn đã làm lật ca nô gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

PV
Phú Quốc tai nạn lật ca nô

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