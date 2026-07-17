Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C

(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Algeria cho biết cảnh báo nắng nóng cấp màu Cam đã được ban hành đối với nhiều tỉnh ven Địa Trung Hải và khu vực nội địa, trong đó có Algiers, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras và một số địa phương khác. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh ven biển dao động từ 40-47 độ C, trong khi nhiều khu vực phía Nam như Adrar, In Salah, Bordj Badji Mokhtar và Tindouf ghi nhận mức nhiệt từ 46-49 độ C.

Đợt nắng nóng kéo dài làm gia tăng đáng kể nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ. Tập đoàn điện lực quốc gia Sonelgaz đã huy động toàn bộ hệ thống phát điện và đẩy mạnh công tác bảo trì lưới điện nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định trong thời gian cao điểm của mùa Hè.

Bộ Năng lượng tái tạo Algeria đã triển khai chương trình hỗ trợ người dân thay thế các loại điều hòa cũ tiêu tốn nhiều điện bằng các mẫu điều hòa hiệu suất cao. Theo đó, mỗi hộ gia đình có thể được hỗ trợ tối đa 50.000 DA (khoảng 380 USD) khi mua điều hòa mới. Việc đăng ký nhận tiền hỗ trợ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng điện tử nhằm đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện.

Ông Khalil Houdna - Giám đốc Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Năng lượng tái tạo Algeria - nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là giảm tiêu thụ điện trong các đợt nắng nóng, đồng thời khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Song song với nắng nóng, Algeria còn đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng. Các vụ cháy xảy ra tại nhiều tỉnh trong những ngày gần đây đã gây hư hại một số tuyến điện và làm gia tăng áp lực đối với hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt trong ngày, uống đủ nước, tránh các hoạt động ngoài trời kéo dài và đặc biệt lưu ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ em cũng như những người mắc bệnh mạn tính trước nguy cơ sốc nhiệt.

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng cực đoan đang xuất hiện với tần suất ngày càng cao tại Algeria cũng như nhiều quốc gia Bắc Phi khác do biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng và gây áp lực lớn đối với hệ thống năng lượng cũng như nguồn tài nguyên nước trong khu vực.