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Malaysia tăng cường xử lý cờ bạc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Malaysia đã gỡ bỏ 457.562 nội dung liên quan cờ bạc trực tuyến và chặn 1.778 trang web "đỏ đen" trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến hết tháng 5 vừa qua.
Malaysia tăng cường xử lý cờ bạc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng

Bộ Truyền thông Malaysia cho biết con số này chiếm 98% trong tổng số 467.772 yêu cầu gỡ bỏ nội dung được phát hiện và đưa ra trong quá trình giám sát chủ động của Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) cũng như các yêu cầu chính thức khác từ các cơ quan thực thi pháp luật. Thời gian qua, MCMC tiếp tục hỗ trợ công tác thực thi pháp luật trong xử lý các hành vi cờ bạc trái phép thông qua hoạt động hỗ trợ điều tra và chặn các trang web liên quan theo Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện năm 1998 và Đạo luật An toàn trực tuyến năm 2025.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến hết tháng 6 vừa qua, MCMC đã gửi 275.787 yêu cầu gỡ bỏ nội dung liên quan đến lừa đảo. Các yêu cầu này bao gồm cả nội dung liên quan đến tài khoản giả mạo và hành vi mạo danh. Trên cơ sở khiếu nại của người dùng và các quy định pháp luật liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ đã gỡ bỏ 262.293 bài đăng, tương đương 95% tổng số yêu cầu. Riêng đối với hành vi gian lận tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật An toàn trực tuyến năm 2025, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 5 yêu cầu gỡ bỏ nội dung và tất cả đều được xử lý.

Bộ Truyền thông Malaysia khẳng định phương pháp tiếp cận toàn diện của chính phủ tiếp tục được tăng cường thông qua Trung tâm Ứng phó lừa đảo quốc gia (NSRC) và Chiến dịch Internet an toàn. Đến nay, chiến dịch này đã tiếp cận được 10.303 trường học và cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

PV
Malaysia cờ bạc trực tuyến lừa đảo

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