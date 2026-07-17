Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với các quốc gia châu Phi

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Moctar Al Housseynou Lam đang có chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam.
Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với các quốc gia châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng các thành tựu mà Mauritania đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi nhiệm kỳ 2024-2025.

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với các quốc gia châu Phi bạn bè, trong đó có Mauritania, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trong thời gian tới và thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam có đội ngũ chuyên gia giỏi về nông nghiệp, giáo dục, y tế; doanh nghiệp Việt Nam có nhiều kinh nghiệm đầu tư khai khoáng, viễn thông và khai thác dầu khí ở châu Phi. Đây là các thế mạnh để hai bên khai thác, thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam, trân trọng trao thông điệp của Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đánh giá cao sự phối hợp của hai nước tại các diễn đàn đa phương, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam khẳng định Mauritania luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Đồng tình với những đề nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam khẳng định sẽ thông tin cho các bộ, ngành của Mauritania, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam nhằm đạt được các kết quả hợp tác cụ thể cho quan hệ song phương giữa hai nước.

Trên cơ sở hai nước đều là các quốc gia có đường bờ biển dài, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam cũng đề nghị Việt Nam và Mauritania nghiên cứu, hợp tác phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bền vững.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Cộng đồng Pháp ngữ, tăng cường hợp tác thực chất với các tổ chức khu vực như ASEAN, Liên minh châu Phi (AU) vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

PV
Việt Nam châu Phi ngoại giao

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
(Ngày Nay) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.
Tác phẩm Mountain Landscape (Cửa sổ tưởng niệm Root – Phong cảnh núi non) tại Sunset Ridge trước khi được tháo dỡ để bảo tồn. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges .
Bảo tàng Crystal Bridges sở hữu cửa sổ kính màu Tiffany Studios đồ sộ từ một nhà thờ ở Texas
(Ngày Nay) - Tháng 5/2025, Bảo tàng Nghệ thuật Crystal Bridges (bang Arkansas, Mỹ) đã chính thức bổ sung vào bộ sưu tập của mình một trong những tác phẩm kính màu quy mô lớn hiếm hoi của Tiffany Studios - xưởng chế tác danh tiếng do Louis Comfort Tiffany sáng lập. Đây cũng là cửa sổ kính màu Tiffany đầu tiên thuộc loại này được bảo tàng sở hữu.
Khoảng cách khoa học dai dẳng đe dọa các nước đang phát triển, báo cáo mới của UNESCO cảnh báo
Khoảng cách khoa học dai dẳng đe dọa các nước đang phát triển, báo cáo mới của UNESCO cảnh báo
(Ngày Nay) - Ngày 15/7/2026, UNESCO khai mạc Hội nghị Toàn cầu 2026 của Thập kỷ Quốc tế về Khoa học vì Phát triển Bền vững (International Decade of Sciences for Sustainable Development - IDSSD), đồng thời công bố những dữ liệu mới cho thấy bức tranh trái chiều của khoa học toàn cầu: cộng đồng khoa học đã có sự huy động mạnh mẽ trong hai năm qua, nhưng khoảng cách giữa các quốc gia vẫn còn rất lớn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.
Sự kiện AI quy tụ hơn 1.000 chuyên gia và doanh nghiệp sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tháng 8
Sự kiện AI quy tụ hơn 1.000 chuyên gia và doanh nghiệp sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tháng 8
(Ngày Nay) - Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và nhà đầu tư từ nhiều quốc gia Đông Nam Á dự kiến sẽ tham dự The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 , diễn ra ngày 18/8/2026 tại TP.HCM. Đây là lần thứ tư hội nghị được tổ chức, do JDI và Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của NVIDIA AI Technology Centre (NVAITC) và Singapore Global Network.
Quốc lộ 12A là tuyến giao thông huyết mạch có hàng trăm lượt phương tiện vận tải lưu thông mỗi ngày. (Ảnh: Hoàng Anh)
Xe chở vật liệu vượt thành thùng trên Quốc lộ 12A, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
(Ngày Nay) - Dù các quy định về tải trọng, kích thước xếp hàng và che chắn phương tiện đã được tuyên truyền, kí cam kết chấp hành trong hoạt động vận tải, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng rời mỏ với hàng hóa chất cao vượt thành thùng vẫn được ghi nhận trên Quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Trị. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường.