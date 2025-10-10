Sunshine Group được vinh danh Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á tại APEA 2025

(Ngày Nay) - Ngày 9/10/2025, Sunshine Group được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á – Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất khu vực, do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á sáng lập và tổ chức thường niên.

Tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thích ứng và phát triển bền vững

Ra đời từ năm 2007, APEA đã trở thành một trong những giải thưởng danh giá nhất châu Á, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Với chủ đề năm nay “Showcasing Future-Ready Enterprises – Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, chương trình tiếp tục đề cao các giá trị đổi mới sáng tạo, quản trị thích ứng và phát triển bền vững – những yếu tố tạo nên sức bật của nền kinh tế khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Fong Chan Onn - Chủ tịch Enterprise Asia cho biết: “Những doanh nghiệp thành công trong thời đại mới là những tổ chức dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được vinh danh tối nay chính là biểu tượng của tầm nhìn và bản lĩnh - những điều sẽ góp phần định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam”.

Vượt qua hàng trăm đề cử trong nước và quốc tế, Sunshine Group được xướng tên tại hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á – Corporate Excellence Award”, một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt trong hành trình hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Việc được vinh danh tại APEA 2025 diễn ra trong bối cảnh Sunshine Group liên tiếp ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng uy tín gần đây, như Top 10 Thương hiệu mạnh – Tiên phong đổi mới sáng tạo năm 2025, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng, ghi nhận nỗ lực tái cấu trúc toàn diện, ứng dụng công nghệ lõi và định hình mô hình tăng trưởng mới cho khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Hay Top 40 Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong 40 năm Đổi mới, được bình chọn bởi Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh nổi trội, hiệu quả kinh doanh cao và đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững quốc gia.

Sunshine Group – Dấu ấn đổi mới từ tái cấu trúc đến chiến lược kiến tạo các giá trị thực cho người dùng cuối

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với làn sóng chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, Sunshine Group đã khởi động một cuộc tái cấu trúc toàn diện từ giai đoạn 2024–2025, nhằm chuẩn hóa quản trị và tập trung nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Một trong những trọng tâm của quá trình này là định vị lại sức mạnh cốt lõi trong lĩnh vực bất động sản, với quá trình M&A và sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp, mở rộng danh mục quỹ đất từ Bắc vào Nam. Tập đoàn hiện đang đứng thứ hai về vốn hóa trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, với hơn 30 dự án quy mô lớn có tổng giá trị đầu tư ước tính hàng chục tỷ USD. Tính riêng giai đoạn 2025 - 2027, Sunshine Group dự kiến ghi nhận doanh thu bàn giao bất động sản giai đoạn 2025–2027 vượt 300.000 tỷ đồng, thể hiện rõ sức bật của một mô hình kinh doanh được tái thiết toàn diện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bền vững.

Việc ứng dụng tối đa công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI) vào mô hình quản trị, vận hành đã đưa Sunshine Group trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong về công nghệ bất động sản tại Việt Nam. Một trong những giải pháp nổi bật đang được Tập đoàn phát triển là Noble App – nền tảng livestream đặt giá mua nhà ứng dụng AI đầu tiên do người Việt phát triển, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia, góp phần định hình các chuẩn mực mới về tính minh bạch và hiệu quả trên thị trường bất động sản.

Trong hành trình đầu tư và phát triển dự án, Sunshine Group luôn kiên định với triết lý “sản phẩm thực, giá trị thực” - phát triển sản phẩm nhà ở chuyên nghiệp, bài bản cho người dùng cuối với những giá trị thực cốt lõi về vị trí, thiết kế, tiện ích, quy hoạch và công nghệ thông minh.

Cũng trong chiến lược này, Sunshine Group đang tiên phong phát triển hơn 20.000 căn hộ cao cấp với giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao về thiết kế, tiện ích và công nghệ. Các đại dự án như Sunshine Legend City (Hưng Yên), Alluvia Sunshine Grand City (Hưng Yên), Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP.HCM)… không chỉ mang lại cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao cho người trẻ mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát triển nhà ở cho thế hệ mới.

Với việc triển khai hàng loạt dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, Sunshine Group đặt mục tiêu tạo ra doanh thu thường niên toàn hệ sinh thái ở mức hàng chục ngàn tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm doanh nghiệp tư nhân có quy mô và tầm ảnh hưởng hàng đầu, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.