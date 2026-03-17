Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên

(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022

Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục Singapore cho biết, đợt điều chỉnh này sẽ áp dụng cho khoảng 33.000 cán bộ giáo dục, 1.700 nhân viên hỗ trợ giáo dục và 1.100 giáo viên mẫu giáo. Trong đó, mức điều chỉnh lương ở từng bậc chức danh được xác định dựa trên khoảng cách giữa mức lương hiện tại và mức chuẩn của thị trường lao động đối với từng vị trí. Theo đó, những vị trí có khoảng cách lớn hơn so với chuẩn thị trường sẽ được điều chỉnh mạnh hơn. Ngoài việc điều chỉnh lương định kỳ, các cán bộ giáo dục đủ điều kiện vẫn tiếp tục nhận tăng lương thường niên dựa trên thành tích công tác.

Bộ Giáo dục Singapore nhấn mạnh giáo viên là lực lượng nòng cốt của hệ thống giáo dục Singapore, đồng thời cho biết ngoài điều chỉnh lương, bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ giáo dục học tập và phát triển nghề nghiệp trong suốt quá trình công tác.

Hoan nghênh quyết định này, Liên đoàn giáo viên Singapore đánh giá việc tăng lương lần này là một bước tiến quan trọng, song cho rằng việc điều chỉnh lương chưa đủ và Bộ Giáo dục Singapore cần có cách tiếp cận toàn diện hơn đối với chế độ đãi ngộ, bao gồm phụ cấp, lộ trình thăng tiến và các phúc lợi để bảo đảm nghề giáo vẫn hấp dẫn và bền vững. Liên đoàn này cũng cho rằng cần giải quyết vấn đề khối lượng công việc của giáo viên, đặc biệt là giảm các nhiệm vụ hành chính không cốt lõi để giáo viên có thể tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển toàn diện cho học sinh.