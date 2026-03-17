Tổng thống Mỹ đề nghị Trung Quốc lùi hội nghị thượng đỉnh khoảng 1 tháng

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết ông đã đề nghị phía Trung Quốc lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình khoảng 1 tháng, với lý do cần trực tiếp điều hành các hoạt động liên quan đến cuộc chiến xung đột tại Iran.

Phát biểu họp báo của ông Trump ở Nhà Trắng xác nhận Washington đang thảo luận với Bắc Kinh về việc thay đổi lịch trình cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3, dù “rất mong đợi” sự kiện này. Theo đó, quyết định được đưa ra “hoàn toàn xuất phát từ lý do khách quan do chiến sự đang diễn biến phức tạp”, mà “không có bất cứ tính toán chiến thuật nào khác”.

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể bị trì hoãn vì các lý do hậu cần.

Theo ông Bessent, nếu cuộc gặp bị trì hoãn, thì đó sẽ không phải vì nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Trung Quốc tham gia các hoạt động tuần tra Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump lựa chọn ở lại nước Mỹ trong khi cuộc chiến đang diễn ra.

Trước đó, chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 - 2/4, được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Các nhóm chuyên viên của hai nước đã nhóm họp tại Paris (Pháp) để thảo luận về những thỏa thuận tiềm năng, bao gồm chính sách đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ và xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến.

Tuy nhiên, cuộc xung đột với Iran đã “phủ bóng” lên các ưu tiên đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt là sau khi Tehran phong tỏa Eo biển Hormuz khiến giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Washington đang gia tăng sức ép, yêu cầu các nền kinh tế lớn cùng chia sẻ nguồn lực để bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch này trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị bóp nghẹt.