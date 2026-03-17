Tổng thống Mỹ đề nghị Trung Quốc lùi hội nghị thượng đỉnh khoảng 1 tháng

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết ông đã đề nghị phía Trung Quốc lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình khoảng 1 tháng, với lý do cần trực tiếp điều hành các hoạt động liên quan đến cuộc chiến xung đột tại Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Phát biểu họp báo của ông Trump ở Nhà Trắng xác nhận Washington đang thảo luận với Bắc Kinh về việc thay đổi lịch trình cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3, dù “rất mong đợi” sự kiện này. Theo đó, quyết định được đưa ra “hoàn toàn xuất phát từ lý do khách quan do chiến sự đang diễn biến phức tạp”, mà “không có bất cứ tính toán chiến thuật nào khác”.

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể bị trì hoãn vì các lý do hậu cần.

Theo ông Bessent, nếu cuộc gặp bị trì hoãn, thì đó sẽ không phải vì nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Trung Quốc tham gia các hoạt động tuần tra Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump lựa chọn ở lại nước Mỹ trong khi cuộc chiến đang diễn ra.

Trước đó, chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 - 2/4, được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Các nhóm chuyên viên của hai nước đã nhóm họp tại Paris (Pháp) để thảo luận về những thỏa thuận tiềm năng, bao gồm chính sách đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ và xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến.

Tuy nhiên, cuộc xung đột với Iran đã “phủ bóng” lên các ưu tiên đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt là sau khi Tehran phong tỏa Eo biển Hormuz khiến giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Washington đang gia tăng sức ép, yêu cầu các nền kinh tế lớn cùng chia sẻ nguồn lực để bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch này trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị bóp nghẹt.

Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên
(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022
Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia
(Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia thường được hình dung là các hiện vật quý hiếm được lưu giữ trong những bảo tàng lớn, bảo quản nghiêm ngặt và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Nhiều di sản đặc biệt của quốc gia không chỉ được bảo tồn trong các thiết chế công lập, mà được gìn giữ, phát huy từ chính nguồn lực xã hội.
Mỹ có thể kết thúc xung đột Trung Đông bằng "đòn quyết định" vào kho uranium bí ẩn của Iran?
(Ngày Nay) - Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Washington có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kiểm soát lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí - loại có hàm lượng U-235 rất cao, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân - mà Iran đang nắm giữ.