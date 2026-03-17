New Zealand đối mặt với làn sóng mới dịch COVID-19

(Ngày Nay) - 6 năm sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở New Zealand, quốc gia này hiện đang phải trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 9.

Giới chuyên gia y tế cho biết các đợt bùng phát lớn vẫn có thể xảy ra, nhưng nhờ khả năng miễn dịch rộng rãi thông qua tiêm chủng và bị mắc bệnh trước đó, virus SARS-CoV-2 hiện giống các loại virus đường hô hấp khác lưu hành hằng năm tại quốc gia này.

Tại New Zealand, số ca nhập viện hiện chỉ bằng khoảng 1/2 so với mức ghi nhận trong mùa Đông năm ngoái. Việc giám sát nước thải (theo dõi các mảnh virus thải vào nước thải) cũng cho thấy sự suy giảm của virus SARS-CoV-2 theo từng năm.

New Zealand không còn công bố báo cáo cập nhật về số ca tử vong do COVID-19, nhưng dữ liệu trước đó cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Số ca tử vong giảm từ mức cao nhất là 2.766 ca trong năm 2022 xuống còn 664 ca vào năm 2024 và duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với con số đó trước khi việc báo cáo dừng lại vào giữa năm 2025. Hiện chưa có biến thể đáng chú ý nào của virus gây ra sự gia tăng các ca nhiễm.

Giám sát nước thải cho thấy một “hỗn hợp” các biến thể phụ của chủng Omicron vẫn đang chiếm ưu thế đang lưu hành trong cộng đồng, với NB.1.8.1 chiếm hơn 1/2 số mẫu dương tính. Điều này có nghĩa là làn sóng hiện tại có thể phản ánh sự kết hợp của tình trạng suy giảm miễn dịch, tăng cường tiếp xúc trong không gian khép kín ở trường học và nơi làm việc, và sự tiến hóa liên tục của các biến thể có thể né tránh một phần sự bảo vệ miễn dịch hiện có.

Xét về tác động tổng thể đối với dân số, các mùa gần đây cho thấy gánh nặng của COVID-19 ở nhiều quốc gia nhìn chung tương tự như bệnh cúm mùa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa COVID-19 và cúm mùa là vô hại. Cả hai loại virus này đều dẫn đến số ca bệnh đáng kể mỗi năm, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong ở các nhóm người có nguy cơ cao, và gây áp lực lên hệ thống y tế.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng virus vẫn tiếp tục tiến hóa và các đợt lây nhiễm định kỳ có thể vẫn là đặc điểm của COVID-19 trong tương lai gần. Những người lớn tuổi và có bệnh nền vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng và một số người có thể phát triển hội chứng COVID-19 kéo dài hằng tuần hoặc hằng tháng sau khi mắc bệnh.

Theo giới chuyên gia, mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh, nhưng tiêm phòng vẫn là cách an toàn hơn nhiều để tăng cường khả năng miễn dịch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn, chẳng hạn như người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Tại New Zealand, người từ 80 tuổi trở lên có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao gấp hơn 10 lần so với người dưới 60 tuổi và chiếm phần lớn các ca tử vong do căn bệnh này. Vì những lý do đó, Trung tâm Tư vấn Tiêm chủng khuyến nghị những người từ 75 tuổi trở lên, người trên 65 tuổi sống trong các viện dưỡng lão và những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng nên tiêm nhắc lại 6 tháng một lần.

Tiêm phòng hằng năm được khuyến nghị cho các nhóm có nguy cơ cao khác, bao gồm người lớn từ 65-74 tuổi, người bản địa Maori và người dân đảo Thái Bình Dương trên 50 tuổi, cũng như mọi cá nhân có bệnh nền làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng.

Người lớn khỏe mạnh từ 30-64 tuổi cũng nên cân nhắc tiêm phòng hằng năm, đặc biệt nếu họ sống cùng hoặc chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Hầu hết trẻ em không cần tiêm phòng định kỳ trừ khi các em bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng hoặc mắc các bệnh lý nguy cơ cao khác.

Đối với những người xuất hiện các triệu chứng, thông điệp vẫn như cũ, đó là ở nhà để bảo vệ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.