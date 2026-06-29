Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tác phẩm về "Vua nhạc Pop" lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim tiểu sử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Với doanh thu toàn cầu 977 triệu USD, bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson, mang tên "Michael", đã chính thức trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử.
Tác phẩm về "Vua nhạc Pop" lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim tiểu sử

Theo trang Variety, với thành tích này, tác phẩm đã vượt qua kỷ lục trước đó của bộ phim "Oppenheimer" do Christopher Nolan đạo diễn, vốn đạt doanh thu toàn cầu khoảng 975 triệu USD.

Bộ phim "Michael" do đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện, với vai chính do Jaafar Jackson – cháu ruột của Michael Jackson – đảm nhận. Phim ra mắt thế giới tại Berlin vào ngày 10/4.

Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử nhạc pop, được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Pop”. Trong sự nghiệp của mình, ông từng giành 15 giải Grammy và hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ khác. Các bản thu âm của Michael Jackson đã bán ra hơn một tỷ bản trên toàn cầu, đồng thời có ảnh hưởng sâu rộng tới âm nhạc, vũ đạo và thời trang đương đại.

Hiện thành tích doanh thu của "Michael" tiếp tục được giới quan sát đánh giá là một trong những hiện tượng hiếm hoi của dòng phim tiểu sử trong những năm gần đây.

PV
Michael phim điện ảnh doanh thu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
(Ngày Nay) - Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 28/6, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) - tổ chức được ví như ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương – công bố báo cáo thường niên cảnh báo đỏ về 4 "điểm áp lực" đang trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu phải hành động ngay lập tức.
Trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho nhà sản xuất phim Bill Mechanic
DANAFF IV trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho Bill Mechanic
(Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.