Tác phẩm về "Vua nhạc Pop" lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim tiểu sử

(Ngày Nay) - Với doanh thu toàn cầu 977 triệu USD, bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson, mang tên "Michael", đã chính thức trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử.

Theo trang Variety, với thành tích này, tác phẩm đã vượt qua kỷ lục trước đó của bộ phim "Oppenheimer" do Christopher Nolan đạo diễn, vốn đạt doanh thu toàn cầu khoảng 975 triệu USD.

Bộ phim "Michael" do đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện, với vai chính do Jaafar Jackson – cháu ruột của Michael Jackson – đảm nhận. Phim ra mắt thế giới tại Berlin vào ngày 10/4.

Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử nhạc pop, được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Pop”. Trong sự nghiệp của mình, ông từng giành 15 giải Grammy và hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ khác. Các bản thu âm của Michael Jackson đã bán ra hơn một tỷ bản trên toàn cầu, đồng thời có ảnh hưởng sâu rộng tới âm nhạc, vũ đạo và thời trang đương đại.

Hiện thành tích doanh thu của "Michael" tiếp tục được giới quan sát đánh giá là một trong những hiện tượng hiếm hoi của dòng phim tiểu sử trong những năm gần đây.