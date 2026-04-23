"MICHAEL": Lát cắt sinh động về hành trình chinh phục âm nhạc của Michael Jackson

Tập trung khai thác những năm tháng đầu sự nghiệp của Michael Jackson, bộ phim theo chân “ông hoàng nhạc Pop” trong hành trình phát triển từ một cậu nhóc với gia cảnh nghèo khó tại thành phố Gary (bang Indiana, Mỹ) cho đến một siêu sao âm nhạc toàn cầu. Bên cạnh đó, người xem được gặp lại những nhân vật quen thuộc trong cuộc đời của Michael như ban nhạc gia đình The Jackson Five, nhà sản xuất Quincy Jones, luật sư kiêm quản lý John Branca và cả những nhân vật ít tên tuổi hơn như vệ sĩ Bill Bray.

Không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp âm nhạc, bộ phim còn mang đến những lát cắt về tuổi thơ của Michael, đặc biệt là mối quan hệ giữa ông và người bố Joseph Jackson. Những sự kiện thời thơ ấu không chỉ tôi luyện màu sắc âm nhạc trong MJ, mà còn có tác động to lớn đến cách ông nhìn nhận và giao tiếp với thế giới. Hành trình của “MICHAEL” gắn liền với sự phát triển nội tâm của “ông hoàng nhạc pop”, cũng như cách cố nghệ sĩ đối mặt và học cách chấp nhận những tổn thương trong quá khứ.

Mạch cảm xúc dồn dập được duy trì xuyên suốt tác phẩm, khi Michael liên tiếp phải đối mặt với những biến cố khác nhau, đòi hỏi sự thích nghi trong suy nghĩ và hành động. Thông qua đó, thông điệp của bộ phim được nêu rõ: "Bạn đặc biệt, bạn mạnh mẽ, bạn đẹp đẽ, bạn giỏi nhất thế giới này. Và nếu bạn nhìn thấy viễn cảnh của bất kì giấc mơ nào, hãy biến nó thành hiện thực".

Vào vai nhân vật chính, Jaafar Jackson - cháu ruột của Michael Jackson, đã mang tinh thần của người chú quá cố quay trở lại màn ảnh nhỏ. Những điệu nhảy thương hiệu của MJ như Moonwalk, Robot hay Toe Stand được nam diễn viên thực hiện với sự mượt mà nhưng không kém phần góc cạnh - một trong những đặc trưng đưa Michael trở thành biểu tượng trên sân khấu. “Cậu ấy bắt trọn ngôn ngữ hình thể, sự e ấp cũng như tinh thần cuồng nhiệt của Michael khi biểu diễn”, cây viết Beau Behan của tờ Patch, nhận xét về màn trình diễn của Jaafar.

Các tiết mục âm nhạc được tái hiện một cách tròn trịa khi sử dụng giọng gốc của Michael Jackson nhằm mang đến sự hoài niệm cho khán giả. Theo dõi quá trình sáng tạo âm nhạc của MJ, từ những lần tập luyện tại nhà với ban nhạc The Jackson Five, bản thu demo cho đến khi ca khúc được trình diễn, người xem được nhập vai vào chính cố nghệ sĩ để tận hưởng âm nhạc với nguồn năng lượng và cảm xúc chân thật nhất.

Tuy nhiên, bộ phim lại không được lòng giới chuyên môn, với chỉ 27% đánh giá tích cực từ các cây bút phê bình trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes. Điều này xuất phát chủ yếu từ việc sự nghiệp của Michael Jackson được mô tả một cách lý tưởng, mà bỏ qua những bê bối mà “ông hoàng nhạc Pop” vấp phải, khiến cho “MICHAEL” thiếu đi tính phản ánh và đa chiều mà một bộ phim phẩm tiểu sử nên có.

Thực tế, theo kịch bản ban đầu, các câu chuyện pháp lý và căn bệnh bạch biến sẽ xuất hiện, đóng vai trò hồi kết cao trào cho bộ phim. Tuy nhiên, đoàn làm phim nhận được thông báo rằng đội ngũ của Michael Jackson đã đồng ý với thỏa thuận không bao giờ đưa gia đình Chandler - những người cáo buộc ông với tội danh lạm dụng tình dục, xuất hiện trên sản phẩm đại chúng. Vì vậy, đạo diễn Antoine Fuqua đã phải đổi kịch bản vào phút chót, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong công chúng.

“MICHAEL” không phải là thước phim đầy đủ nhất về cuộc đời của Michael Jackson, nhưng là một lát cắt sinh động về hành trình chinh phục ánh hào quang sân khấu của “ông hoàng nhạc Pop”. Với những khán giả đã say đắm với những ca khúc bất hủ, những bước nhảy mượt mà, hay thần thái trình diễn của MJ, “MICHAEL” hứa hẹn là một bộ phim đáng nhớ, để người xem có thể sống lại trong tinh thần âm nhạc của cố nghệ sĩ một lần nữa.