Tầm nhìn “tam vượng” nâng giá trị bất động sản khu vực Tây Hồ

(Ngày Nay) - Sở hữu tầm nhìn đẹp được xem là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản hạng sang, đặc biệt tại khu vực Tây Hồ – nơi hội tụ cảnh quan hiếm có của Hà Nội.
Tầm nhìn - yếu tố quan trọng tạo nên giá trị bền vững cho BĐS (Ảnh: NOBLEX)
Tầm nhìn - yếu tố quan trọng tạo nên giá trị bền vững cho BĐS (Ảnh: NOBLEX)

Tầm nhìn: “tài sản mềm” ngày càng được định giá rõ rệt

Trong phân khúc bất động sản cao cấp, vị trí vẫn là yếu tố cốt lõi, nhưng tầm nhìn đang ngày càng được xem như một tiêu chí định giá quan trọng, đặc biệt với nhóm khách hàng hướng đến trải nghiệm sống và giá trị bền vững.

Xu hướng này gắn với sự dịch chuyển nhu cầu: người mua không chỉ tìm một nơi ở, mà tìm một không gian sống có khả năng “nuôi dưỡng cảm xúc” mỗi ngày: ánh sáng, gió, mặt nước, mảng xanh và sự rộng mở của tầm nhìn.

Rất dễ nhận thấy, những căn hộ, biệt thự sở hữu tầm nhìn mặt nước hoặc cảnh quan thiên nhiên thường có mức giá cao hơn so với sản phẩm tương đương nhưng không có view. Tại các thành phố như Singapore, Hong Kong hay Dubai, các dự án ven biển, ven sông luôn thuộc nhóm thanh khoản tốt nhất và ít chịu biến động hơn khi thị trường gặp thách thức. Tầm nhìn là yếu tố khó có thể nhân rộng, “hữu hạn trong nguồn cung, vô hạn trong giá trị”. Khi thu nhập gia tăng, đời sống nâng cao thì nhu cầu thụ hưởng giá trị sống tinh thần của người mua càng rõ nét, khiến bất động sản view đẹp ngày càng trở thành tài sản được ưu tiên lựa chọn. Một nghiên cứu quy mô lớn của UK Biobank (2024) cho thấy việc sống gần không gian xanh và mặt nước giúp giảm tới 30% nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần trong tương lai, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm hormone căng thẳng.

Trong quan niệm Á Đông, thủy tượng trưng cho tài lộc. Những bất động sản sở hữu tầm nhìn sông, hồ thường được tin rằng mang lại may mắn, thịnh vượng và cân bằng năng lượng cho gia chủ.

Còn về góc nhìn đầu tư, tầm nhìn đẹp khó bị thay đổi theo thời gian. Dù thị trường có biến động, các sản phẩm sở hữu view chất lượng luôn có khả năng giữ giá tốt, thậm chí tăng giá bền vững vì nguồn cung khan hiếm.

Tây Hồ, vùng đất hội tụ tầm nhìn đắt giá nhất Hà Nội

Tại nội đô Hà Nội, Tây Hồ được xem là khu vực hiếm hoi sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên đặc biệt: mặt nước rộng, cảnh quan thoáng đãng, văn hóa bản địa đậm nét và không gian sống luôn được đánh giá cao.

Với diện tích mặt nước rộng, Hồ Tây từ lâu đã có vai trò điều hoà không khí cho thủ đô. Sông Hồng còn được xem là trục phong thủy quan trọng, tượng trưng cho tài lộc. Công viên Ciputra rộng tới 65ha ngay tại Tây Hồ tạo ra giá trị lớn về môi trường sống. 3 tầm nhìn này tạo nên tầm nhìn “tam vượng” gồm: Hồ Tây vượng khí (tầm nhìn rộng mở, mặt nước thanh bình); sông Hồng vượng tài (dòng chảy mang năng lượng thịnh vượng); công viên 65ha vượng sinh (không gian xanh lớn tạo sự cân bằng).

Trong khi đó, số lượng dự án mới tại Tây Hồ không nhiều do ràng buộc về quy hoạch và quỹ đất. Điều này khiến các sản phẩm sở hữu view đẹp tại khu vực này luôn nằm trong nhóm bất động sản “giữ giá tốt nhất” Hà Nội.

Tầm view đắt giá của các dự án BĐS tại Tây Hồ (Ảnh: NOBLEX)
Tầm view đắt giá của các dự án BĐS tại Tây Hồ (Ảnh: NOBLEX)

Lợi thế cạnh tranh cho các dự án tại Tây Hồ

Với lợi thế cảnh quan được coi như không thể bị thay thế bởi khu vực nào khác, những dự án bất động sản tại Tây Hồ có khả năng khai thác trọn vẹn tầm nhìn trở thành “tài sản quý” trong mắt giới đầu tư và khách hàng thượng lưu. Trong bối cảnh nhu cầu sống sang trọng, riêng tư và gắn kết thiên nhiên ngày càng tăng, tầm nhìn trở thành một trong những yếu tố đầu tiên mà khách hàng cân nhắc khi lựa chọn bất động sản cao cấp.

Tọa lạc tại trung tâm Tây Hồ, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được đánh giá là một trong số ít dự án sở hữu đầy đủ hệ thống tầm nhìn “tam vượng”.

Tầm nhìn từ căn hộ mẫu dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences (Ảnh: Grand M)
Tầm nhìn từ căn hộ mẫu dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences (Ảnh: Grand M)

Những tầm nhìn này không chỉ tạo giá trị thẩm mỹ, mà còn góp phần định vị dự án ở phân khúc ultra-luxury, mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp hiếm có tại các căn Sky Mansion (dinh thự trên cao).

Nếu đặt tầm nhìn vào lăng kính “giữ giá”, tổ hợp cảnh quan của dự án tương đối khác biệt: Hồ Tây đại diện cho giá trị biểu tượng, chất lượng sống; sông Hồng đại diện cho trục cảnh quan mở, gió và không gian thoáng; công viên 65ha đại diện cho mảng xanh quy mô lớn đang hình thành, gia tăng trải nghiệm sống.Điểm đáng nói là sự kết hợp “hồ – sông – công viên” không dễ xuất hiện cùng lúc trong một bán kính nhỏ tại đô thị lõi. Đó là lý do những dự án có khả năng khai thác trọn vẹn tổ hợp cảnh quan như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences thường được kỳ vọng giữ giá tốt hơn trong dài hạn.

Dự án được WorldHotels, thành viên của BWH Hotels, vận hành theo tiêu chuẩn Branded Residences 5.0. Ngoài ra, không gian rooftop được vận hành bởi Sunset Hospitality Group góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống sang trọng giữa thiên nhiên.

Một dự án có tầm nhìn đẹp, lại được vận hành quốc tế thì giá trị càng bền vững. Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tài sản có giá trị lâu dài, cả về cảm xúc và đầu tư. Đây là lý do dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường ngay từ khi ra mắt.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

