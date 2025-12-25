Khu nhà ở Khang Linh: Khách hàng mua đất 20 năm không được cấp sổ

(Ngày Nay) - Một dự án khác liên quan đến nhóm đầu tư của nữ doanh nhân Ngô Thị Minh Phượng là Khu nhà ở Khang Linh khi khách hàng mua đất hơn 20 năm nhưng chưa được cấp sổ, nguyên nhân cũng xuất phát từ nhiều vướng mắc pháp lý.

Nữ doanh nhân với hàng loạt dự án tai tiếng tại TP.Vũng Tàu (cũ)

Ngoài Khu nhà ở Khang Gia Hân như Ngày Nay đã thông tin trong bài viết trước, bà Ngô Thị Minh Phượng còn liên quan đến 2 dự án khác đầy tai tiếng khác tại khu vực phường 10, 11 - TP.Vũng Tàu (cũ).

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Gia Hân được thành lập ngày 22/6/2009 do bà Ngô Thị Minh Phượng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, bà Phượng đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang,

Trong “sự kiện bất khả kháng” về quá trình triển khai pháp lý dự án Khu nhà ở Khang Gia Hân đã nêu trong bài viết trước, vào tháng 2/2014, bà Phượng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp (Metropolian) tại phường 11, TP.Vũng Tàu (nay là phường Phước Thắng, TP.HCM).

Dự án Metropolian do Công ty An Khang làm chủ đầu tư cũng thực hiện việc huy động vốn của khách hàng thông qua hình thức hợp tác đầu tư. Theo nội dung vụ án thì sau khi nhận vốn góp với tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng, chủ đầu tư chỉ bỏ khoảng 20 tỷ đồng để đầu tư dự án, còn lại sử dụng vào mục đích khác.

Vụ án này kéo dài suốt nhiều năm, tại phiên xét xử vào tháng 8/2022, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng Công ty An Khang cũng có đất góp vào dự án nên không có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà phạm vào tội Sử dụng trái phép tài sản theo khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Do có sự chuyển biến về pháp luật hình sự nên TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã miễn trách nhiệm hình sự cho bà Phượng cùng 7 đồng phạm. Vụ án này cũng kéo theo Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (cũ) cùng nhiều thuộc cấp vào vòng lao lý do vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Dự án Metropolian được phê duyệt cho Công ty An Khang vào năm 2011 và hiện nay cũng gặp tình trạng bị ngưng trệ, bỏ hoang do vướng mắc về pháp lý. Khi xảy ra vụ án có 278 khách hàng đã đầu tư mua đất tại dự án, trong đó 211 người đã được hoàn tiền, còn 67 hộ dân đến nay vẫn chưa được trả tiền hoặc nhận đất tại dự án.

Một dự án khác liên quan đến bà Ngô Thị Minh Phượng là Khu liên hợp nhà ở, trường học, thể thao Khang Linh (Khu nhà ở Khang Linh) khi khách hàng mua đất tại đây đã 20 năm nhưng không được cấp sổ.

Được biết, Khu nhà ở Khang Linh do Công ty TNHH Khang Linh làm chủ đầu tư, có vị trí tiếp giáp đường 2/9, phường 10, TP.Vũng Tàu (nay là phường Rạch Dừa, TP.HCM). Công ty TNHH Khang Linh được thành lập ngày 24/11/2004, danh sách cổ đông gồm bà Ngô Thị Minh Phượng góp 42 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn và 2 cá nhân khác góp mỗi người 9 tỷ đồng, tương ứng mỗi người có 15% vốn doanh nghiệp này.

Đồng thời, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì cả 3 Công ty Khang Gia Hân, Công ty An Khang và Công ty Khang Linh đều có địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 115 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Ngoài các dự án kể trên, nhóm đầu tư của bà Phượng vào năm 2023 còn bị bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu CEO của Quốc Cường Gia Lai) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào tháng 4/2021, bà Loan đã ký với bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc và cam kết chuyển nhượng 125 ha đất tại khu vực TP.Bà Rịa (cũ) với giá gần 800 tỷ đồng.

Bà Loan đã nhiều lần chuyển hơn 130 tỷ đồng cho nhóm bà Phượng, nhưng hết thời hạn 60 ngày trong hợp đồng, nhóm bà Phượng chỉ giao 1 sổ đất khoảng 10ha. Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau đó đã tạm đình chỉ điều tra vụ việc do chưa có đủ căn cứ giải quyết.

Khách hàng mua đất 20 năm không được cấp sổ

Theo hồ sơ, dự án Khu nhà ở Khang Linh có tên đầy đủ là Khu liên hợp nhà ở, trường học, thể thao tại phường 10, TP.Vũng Tàu. Tại Quyết định số 2090/QĐ-UB ngày 28/4/2004 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thể hiện, dự án do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Dịch vụ nhà đất làm chủ đầu tư.

Tháng 8/2005, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Dịch vụ nhà đất đã ký hợp đồng sáp nhập với Công ty TNHH Khang Linh và vai trò chủ đầu tư dự án từ đó cũng được thay đổi. Ngày 30/12/2005, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 4468/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chủ đầu tư đã được phê duyệt sang Công ty TNHH Khang Linh.

Sau khi được phê duyệt quy hoạch, từ cuối năm 2005, Công ty TNHH Khang Linh đã tổ chức bán đất cho người dân thông qua các Hợp đồng góp vốn nhận nền xây dựng nhà ở. Theo phản ánh của khách hàng, trong các hợp đồng đều có nội dung về việc chủ đầu tư phải có trách nhiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân.

Tuy nhiên, 20 năm đã trôi qua kể từ khi khách hàng mua đất, dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận nền, xây nhà nhưng hàng trăm hộ dân trong dự án vẫn chưa được cấp sổ. Nhiều người trước đây vay mượn tiền để mua đất nhưng sau đó gặp khó khăn tài chính, muốn bán đất trả nợ nhưng gặp khó vì đất không có sổ, phải chấp nhận bán với giá thấp. Người dân sống trên đất và nhà của họ nhưng vì không có sổ nên gặp khó khăn khi thực hiện những quyền của người sử dụng đất như thế chấp, thừa kế, tặng cho,....

Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng, khách hàng cho biết từ khi dự án được phê duyệt đến nay đã nhiều lần thay đổi quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm đất công trình công cộng (trường học, đường giao thông, khu vui chơi) mà không thông qua ý kiến của cư dân đã mua đất tại dự án.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, cư dân tại dự án cho rằng có nhiều sổ đất trong dự án (khoảng 262 sổ) đã được cấp nhưng đứng tên Công ty TNHH Khang Linh chứ chưa chuyển sang cho khách hàng. Hiện nay, ngoài vấn đề pháp lý, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành việc xây dựng hoàn thiện dự án, một phần đất được sử dụng cho thuê để làm khu vui chơi trẻ em, sân tennis, hồ bơi trái quy hoạch.

Trong nhiều năm qua, cư dân tại dự án đã có nhiều đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ngày 4/12/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 2929/TP-TTCP, Thông báo kết luận của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn về kết quả tiếp công dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho biết, đây là dự án đã kéo dài nhiều năm (từ 2005), chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở có nhiều thay đổi nên việc xử lý các vướng mắc của cơ quan nhà nước còn chậm, việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư và người dân trong dự án chưa được đầy đủ.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) làm việc với chủ đầu tư để xem xét năng lực tài chính, năng lực thực hiện dự án; Rà soát việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng; Rà soát phần diện tích đất thu hồi để giao tiếp cho dự án; Kiểm tra việc chủ đầu tư có thế chấp ngân hàng với những lô đất đã được cấp sổ hay không (những lô đất này đã bán cho các hộ dân); Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện những công việc tiếp theo để hoàn thành dự án, khẩn trương giải quyết quyền lợi chính đáng của những người mua đất.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, xử lý các vướng mắc của dự án, sớm giải quyết việc cấp sổ cho các hộ dân đã đủ điều kiện,...

Trong Văn bản số 19426 của Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc phản hồi thông tin cho Tạp chí Ngày Nay thì ngày 19/2/2003, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có Công văn số 730/UB.VP về việc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ Nhà Đất xin chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp nhà ở Khang Linh.

Ngày 28/4/2004, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có Quyết định số 2090/QĐ.UB phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại dự án. Tiếp theo, nhà đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết (6 lần) và được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND TP.Vũng Tàu (cũ) phê duyệt.

Ngày 14/11/2025, UBND TP.HCM ban hành Thông báo số 660/TB-VP về Kết luận của ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM tại buổi họp nghe báo cáo danh mục các dự án còn khó khăn, vướng mắc theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 của UBND TP.HCM. Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, giải quyết các vướng mắc tại dự án liên quan quy hoạch xây dựng để làm cơ sở giải quyết các thủ tục tiếp theo tại dự án.