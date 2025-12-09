Grand M chính thức trở thành tổng đại lý dự án Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences

(Ngày Nay) - Chiều 08/12, sự kiện Sky Mansions Sunset Signing đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa Đơn vị phát triển NobleX và Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M. Tại sự kiện, Grand M (thành viên hệ sinh thái G.Empire Group) chính thức trở thành Tổng Đại lý phân phối dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, đồng thời các Đại lý chiến lược cũng nhận chứng nhận đồng hành triển khai dự án.

Sự kiện lần này được xem là bước chuyển quan trọng trong hành trình đưa dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences ra thị trường, góp phần khẳng định tính pháp lý, uy tín, minh bạch và sự sẵn sàng của dự án trước giai đoạn triển khai 2025 – 2026.

Grand M – Tổng đại lý chiến lược đưa Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đến đúng khách hàng xứng tầm

Việc Đơn vị phát triển dự án - Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NobleX lựa chọn Grand M làm Tổng Đại lý phân phối chính thức là sự khẳng định về năng lực và uy tín của Grand M trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản cao cấp.

Tại sự kiện, đại diện NobleX chia sẻ kỳ vọng rằng Grand M sẽ đóng vai trò “đầu tàu” trong chiến lược đưa Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences ra thị trường, lan tỏa đúng tinh thần dự án và đảm bảo chất lượng tư vấn đồng nhất trên toàn hệ thống.

Đặc biệt, sự kiện được tổ chức vào một ngày thời tiết tuyệt đẹp, khi hoàng hôn buông nhẹ giữa chiều đông Hà Nội, nhuộm vàng mặt nước Hồ Tây. Khung cảnh đặc biệt ấy đã mang đến cho khách mời những cảm xúc trọn vẹn, bởi chính thiên nhiên đã góp phần làm nổi bật ưu thế về tầm cao và tầm view của dự án. Từ vị trí diễn ra sự kiện, khách mời có thể cảm nhận rõ nét khung cảnh tương lai của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences – nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành một đặc quyền sống dành cho các cư dân ưu tú.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences – Dự án kiến tạo chuẩn sống thượng lưu mới tại trung tâm Tây Hồ

Tại sự kiện, Đơn vị phát triển dự án NobleX một lần nữa chia sẻ định vị chiến lược của dự án: xây dựng Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences trở thành biểu tượng mới của phân khúc ultra-luxury (siêu sang) tại Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng khan hiếm mô hình căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm.

Tinh thần và thông điệp chủ đạo của dự án được tóm lược qua ba giá trị cốt lõi:

Branded Residences 5.0 – chuẩn sống quốc tế giữa Tây Hồ

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được WorldHotels, một thương hiệu thuộc BWH Hotels Group, trực tiếp vận hành và quản lý theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế. Đây là mô hình Branded Residences thế hệ 5.0, nơi dịch vụ được cá nhân hóa theo phong cách sống của từng chủ nhân, từ concierge, an ninh, đến vận hành tiện ích toàn khu.

Tầm nhìn “Tam vượng” độc bản

Vị trí dự án cho phép chủ nhân sở hữu cùng lúc ba tầm nhìn giá trị: Hồ Tây vượng khí, biểu tượng cảnh quan và văn hoá Hà Nội; sông Hồng vượng tài, yếu tố phong thủy mang lại thịnh vượng; công viên 65 ha vượng sinh, không gian xanh lớn hiếm hoi trong lõi trung tâm. Sự kết hợp của ba tầm nhìn này tạo nên giá trị phong thủy, tinh thần, thẩm mỹ độc bản mà rất ít dự án tại Hà Nội có được.

Sky Mansion – Dinh thự trên tầm cao lần đầu xuất hiện tại trung tâm Tây Hồ

Khác biệt với biệt thự mặt đất truyền thống, Sky Mansion của dự án hướng đến những giá trị thượng lưu mới: riêng tư tuyệt đối, không gian thoáng rộng, chiều cao vượt trội và chuẩn sống gắn với tầm nhìn. Dòng sản phẩm dinh thự trên cao này được xem là biểu tượng định danh vị thế và phong cách sống của những cư dân ưu tú.

Tín hiệu tích cực từ thị trường

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản hạng sang Hà Nội đang bước vào giai đoạn khan hiếm nguồn cung, đặc biệt tại khu vực Tây Hồ – nơi gần như không còn quỹ đất để phát triển dự án mới. Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences ra mắt trong thời điểm này được dự báo sẽ tạo ra “làn sóng chú ý mạnh” từ các nhà đầu tư và khách hàng tìm kiếm sản phẩm ở phân khúc ultra luxury.

Tính pháp lý minh bạch, mô hình vận hành quốc tế và vị trí “tam vượng” khiến dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm ngay từ khi thông tin được hé lộ.

Các đơn vị phân phối tham dự sự kiện Sky Mansions Sunset Signing đều đánh giá cao tiềm năng dự án và kỳ vọng giai đoạn mở bán đầu tiên sẽ ghi nhận lượng giao dịch ấn tượng.

Với lễ trao chứng nhận Tổng đại lý và Đại lý chiến lược, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ. Sự đồng hành giữa NobleX và Grand M cùng các Đại lý được xem là nền tảng quan trọng đưa dự án đến đúng đối tượng khách hàng và tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản hạng sang đầu năm 2026.