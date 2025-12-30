Hoa Lac Metro City định hình chuẩn mực sống mới cho giới trí thức trẻ

(Ngày Nay) - Được định hình là khu đô thị TOD đầu tiên tại Hoà Lạc - Thung lũng silicon của Việt Nam, Hoa Lac Metro City hướng tới cộng đồng cư dân trí thức trẻ, tinh anh, chuẩn mực sống cao, tiện ích all in one hiện đại trong không gian sống xanh, hài hoà với thiên nhiên, kích hoạt năng lượng sáng tạo và bảo vệ sức khoẻ con người.

Mảnh ghép hoàn hảo làm nên đô thị TOD đầu tiên của thành phố Tây Hà Nội

Thị trường BĐS cuối năm chứng kiến làn sóng tăng trưởng mới từ hiệu ứng Metro số 5 vừa khởi công. Dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển về Hoà Lạc trong bối cảnh giá chung cư và bất động sản nội đô đã cao vượt ngưỡng chi trả của người mua nhà.

Một khảo sát của bộ phận HRD - G.Empire Group cho thấy, Hoà Lạc đang là điểm đến được yêu thích của tầng lớp lao động trẻ và giới chuyên gia.

Làn sóng di dân từ nội đô lên Hòa Lạc đang bước vào giai đoạn khởi phát và được dự báo tăng mạnh khi Metro số 5 hình thành, giúp các gia đình trẻ, giới trí thức và chuyên gia dễ dàng chuyển nơi sống ra đô thị vệ tinh với không gian rộng, môi trường trong lành, chi phí hợp lý nhưng vẫn kết nối thuận tiện với trung tâm. Theo các chuyên gia, Metro cho phép người dân làm việc tốc độ cao tại lõi đô thị nhưng tận hưởng nhịp sống chất lượng hơn ở vùng ven, tạo ra sự tái phân bổ dân cư và giá trị đất đai – xu thế tất yếu của các đô thị lớn mà Hà Nội triển khai.

Yếu tố mấu chốt để dịch chuyển được cư dân ra khỏi nội đô, ngoài yếu tố hạ tầng giao thông chính là hạ tầng xã hội. Đây cũng chính là “khoảng trắng” mà các đô thị vệ tinh như Hoà Lạc đang còn thiếu và sự xuất hiện của các khu đô thị TOD (Transit-Oriented Development) - Mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng (tàu điện ngầm, xe buýt) làm trung tâm, quy hoạch các khu dân cư, thương mại, dịch vụ sầm uất, có mật độ cao xung quanh các nhà ga, trạm trung chuyển chuẩn quốc tế, tích hợp all in one tiện ích, tiện nghi và không gian sống chuẩn mực quốc tế được xem là mảnh ghép hoàn hảo, làm nên diện mạo hoàn chỉnh của một đô thị TOD kiểu mẫu.

Hoa Lac Metro City định hình chuẩn mực sống mới cho giới trí thức trẻ

Hòa Lạc được quy hoạch là thủ phủ của thành phố Tây Hà Nội, với quy mô dân số dự kiến khoảng 600.000 người vào năm 2030, chủ yếu là trí thức, lao động trẻ và chuyên gia – nhóm cư dân có chuẩn sống và tiêu dùng cao. Lực lượng này tìm kiếm không gian an cư đầy đủ tiện ích như nội đô, nhưng gắn với thiên nhiên, nhiều mảng xanh, đảm bảo riêng tư, an ninh và môi trường sống trong lành, cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và chất lượng sống bền vững.

Tại thành phố Tây Hà Nội, Hoa Lac Metro City là dự án hiếm hoi đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn an cư và đầu tư, được phát triển bởi KITA Group. Với định hướng kiến tạo giá trị sống bền vững, KITA tiên phong phát triển những không gian đô thị hiện đại, kết nối và giàu bản sắc, góp phần định hình diện mạo mới cho tương lai đô thị Việt Nam.

Trên diện tích 8,3ha, trước mặt có hồ nước tự nhiên trong lành, sau lưng tựa núi phong thuỷ vững chãi, các kiến trúc sư danh tiếng sẽ kiến tạo một khu đô thị compound dành riêng cho giới tri thức trẻ cùng tiện ích all in one hứa hẹn là nơi an cư đáng sống đồng thời là điểm hẹn giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực.

Là khu đô thị TOD đầu tiên tại Hòa Lạc, Hoa Lac Metro City sở hữu vị trí chỉ 500m tới ga Metro số 5 (Tiến Xuân), liền kề Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia, cho phép cư dân “một bước tới Metro, một bước chạm tiện ích”. Với quỹ sản phẩm giới hạn 192 căn gồm biệt thự, liền kề, shophouse, mini hotel và căn hộ cao cấp, dự án hội tụ đầy đủ giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Trong đó, dòng sản phẩm Metro Lakeside Villas sở hữu 28 căn giới hạn, tất cả đều hướng hồ với tầm nhìn hiếm có, mang chuẩn sống xanh biệt lập. Các căn được thiết kế hiện đại, hài hòa thiên nhiên với "hai mặt tiền đắt giá", không gian thông minh và hệ tiện ích chuẩn "resort cao cấp" như công viên chủ đề, clubhouse và không gian nghệ thuật ngoài trời.

Nếu như Metro Lakeside Villas được xem là dòng sản phẩm sưu tập dành cho chủ nhân tinh anh, thì shophouse kinh doanh và liền kề Mini Hotel, Metro Flexi, Metro Harmony và Metro BizHub lại là lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư nhờ khả năng khai thác dòng tiền ổn định và lợi nhuận kép từ cho thuê đến gia tăng giá trị khi Metro số 5 đi vào vận hành.

“Hoa Lac Metro City chắc chắn sẽ là khu đô thị đáng sống nhất khu vực Hoà Lạc. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là “điểm rơi dòng tiền” của giai đoạn bứt phá phía Tây Hà Nội, nơi giá trị bất động sản tỷ lệ thuận với tốc độ hoàn thiện quy hoạch và sự bùng nổ dân số tri thức”, ông Nguyễn Dình Dũng, đại diện G.Empire Group, đơn vị đối tác chiến lược dự án khẳng định.