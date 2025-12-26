New Lavida do Lê Phong Group phát triển được vinh danh là “Dự án đáng sống năm 2025’’

(Ngày Nay) - Dự án Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida) vừa được vinh danh là Dự án Đáng sống năm 2025 nhờ quy hoạch bài bản, đủ đầy tiện ích, trở thành nơi an cư lý tưởng và mang lại những trải nghiệm sống đích thực cho cộng đồng.

Sáng ngày 25/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Thị trường bất động sản giai đoạn mới, được tổ chức bởi Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, dự án Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida) do Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) phát triển tại khu trung tâm Dĩ An, TP.HCM đã được trao Chứng nhận “Dự án Đáng sống năm 2025”.

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án bất động sản có những đóng góp tích cực cho xã hội. Giải thưởng ghi nhận giá trị thực tế của các dự án thông qua các tiêu chí chặt chẽ, quy trình bình chọn minh bạch và sự thẩm định từ hội đồng cố vấn chuyên môn cùng đông đảo độc giả của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Việc được vinh danh tại giải thưởng "Dự án đáng sống năm 2025” một lần nữa cho thấy tâm huyết của Lê Phong Group đối với dự án New Lavida trong việc kiến tạo không gian sống hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và gần gũi thiên nhiên. Đồng thời, giải thưởng cũng là minh chứng thuyết phục cho giá trị thực của New Lavida.

Tại đây, sự tinh tế trong kiến trúc và chiều sâu trong quy hoạch được cộng hưởng cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, tạo nên một môi trường sống chất lượng cao, nơi mọi trải nghiệm của cư dân đều được nâng tầm.

Chia sẻ tại Diễn đàn, PGS, TS Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Chứng nhận “Dự án đáng sống” đã tạo nên những nét vẽ chấm phá tươi sáng cho các không gian sống đô thị.

Đối với các doanh nghiệp nói chung và Lê Phong Group nói riêng, việc được bình chọn, trao chứng nhận trong chương trình “Dự án đáng sống” sẽ là một sự tôn vinh lớn để các doanh nghiệp, nhà phát triển dự án phấn đấu tốt hơn trong việc triển khai đầu tư các dự án trong tương lai, qua đó đóng góp chung vào cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị. Chứng nhận cũng là động lực để các chủ đầu tư giao lưu học hỏi cải thiện và hoàn thiện mình để tạo ra những dự án ngày càng tốt hơn.

Tọa lạc tại mặt tiền đường ĐT.743A, ngay trung tâm Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, New Lavida là Khu phức hợp Căn hộ – Thương mại – Công viên – Trường học có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, gần 900 căn hộ, được thiết kế linh hoạt với nhiều “phiên bản”: căn studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ + và 2 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Dự án sở hữu không gian sống khoáng đạt và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại. Trong bán kính 1km – 3km cư dân dễ dàng tiếp cận đến nơi làm việc, ngoại giao, học hành đến vui chơi giải trí, như Vincom Dĩ An, trường học các cấp, bệnh viện, các cơ quan hành chính… mang lại cuộc sống tiện nghi, hiện đại, năng động cho các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, dự án còn được trang bị hệ thống an ninh hiện đại và chặt chẽ, với các thiết bị như camera giám sát 24/7 tại các điểm quan trọng như sảnh chính, bãi đậu xe và lối vào hành lang… mang đến sự an toàn tuyệt đối.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, New Lavida đã nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng về an cư. Đến hiện tại, gần 100% các căn hộ đều có cư dân sinh sống. Cùng với đó, hàng loạt tiện ích như hồ bơi, công viên, trường học, khu thương mại với các cửa hàng mua sắm, cafe, ẩm thực… đã hiện hữu, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến một cuộc sống tiện nghi, sôi động và đầy sức sống.

Mới đây, vào ngày 17/12, New Lavida đã chính thức trao sổ hồng căn hộ đến tay cư dân và được xem là dự án Nhà ở xã hội hiếm hoi bàn giao sổ hồng sớm, chỉ sau 3 tháng đi vào vận hành. Qua đó khẳng định uy tín, cam kết và năng lực của Lê Phong Group đối với khách hàng và thị trường.

Trong suốt hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Lê Phong đã khẳng định uy tín và thương hiệu bằng hàng loạt dự án quy mô, với hơn 36 dự án nhà ở và khu công nghiệp trải dài trên cả nước, tập trung nhiều ở khu vực phía Nam. Trong đó có những dự án đã tạo tiếng vang trên thị trường, như: The Emerald Golf View – căn hộ hạng sang bậc nhất Bình Dương tại thời điểm ra mắt, trở thành biểu tượng cho chất lượng và phong cách sống chuẩn quốc tế, với hệ thống chiếu sáng mặt ngoài nổi bật cùng quốc kỳ cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Đại lộ Bình Dương; The Emerald 68 – dự án cao tầng nổi bật, gần trung tâm Sài Gòn, nơi kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh và năng động; New Lavida – dự án nhà ở xã hội cao 30 tầng, cao nhất và tích hợp nhiều tiện ích nhất tại khu vực phía Nam hiện nay…

Mỗi dự án do Lê Phong Group phát triển không chỉ là một công trình xây dựng thông thường mà chứa đựng tâm huyết đầu tư, phát triển để mang đến không gian sống lý tưởng và cơ hội đầu tư giàu tiềm năng cho khách hàng, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại các địa phương. Nhờ sự kiên định trong tầm nhìn và uy tín với khách hàng, Tập đoàn Lê Phong đã trở thành thương hiệu bất động sản được tin tưởng, đồng hành cùng hàng chục ngàn gia đình và nhà đầu tư.