Tăng cường an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

(Ngày Nay) - Theo nhận định của Bộ KH&CN, vào các thời điểm trước và gần đến các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như các hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng qua đường bưu chính, hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua đường bưu chính có xu hướng tăng cao.

Bộ trưởng Bộ KH&CN vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BKHCN về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.

Trong thời gian qua, bưu chính đã và đang trở thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử. Việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính để góp phần bảo vệ sự bình yên của đất nước, đồng thời, bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu của người dân và xã hội là vô cùng quan trọng.

Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện hàng loạt giải pháp đồng bộ. Trước hết, mỗi doanh nghiệp phải phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác an toàn, an ninh; đưa các quy định này vào hợp đồng lao động; định kỳ tổ chức đào tạo cho nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới tuyển dụng.

Các doanh nghiệp cũng cần trang bị máy soi chiếu, camera giám sát, phương tiện phòng cháy chữa cháy, kiểm định an toàn phương tiện vận chuyển, đảm bảo an toàn cho cả bưu gửi và con người. Thông tin về hàng hóa cấm vận chuyển phải được công khai minh bạch đến người dùng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp buộc phải thực hiện định danh, lưu trữ thông tin người gửi, người nhận, nội dung và hình ảnh bưu gửi trong tối thiểu 3 tháng; tổ chức “đồng kiểm” giữa người gửi và nhân viên bưu chính để hạn chế lợi dụng vận chuyển hàng cấm, hàng giả.

Đồng thời, hệ thống camera giám sát phải ghi nhận toàn bộ quá trình chấp nhận, khai thác, vận chuyển bưu gửi, bảo đảm dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác điều tra khi cần thiết. Các vi phạm về vận chuyển hàng cấm phải được kịp thời báo cáo Bộ Công an và Bộ KH&CN để xử lý.

Đối với Cục Bưu điện Trung ương, Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, an toàn của dịch vụ bưu chính KT1 phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Cục phải thường xuyên rà soát tiêu chuẩn chính trị, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ KT1 và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Vụ Bưu chính có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, kiểm soát gói hàng, đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trong công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát.

Tại địa phương, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố phải đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bưu chính, phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an toàn, an ninh.

Một nội dung quan trọng khác của Chỉ thị là yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường bưu chính. Ban sẽ tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành chuyên đề và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Bộ KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện.