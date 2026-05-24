Tăng cường đào tạo chuyên sâu về quản trị thực tiễn cho lãnh đạo ở cơ sở

(Ngày Nay) - Chiều 24/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì lễ bế mạc.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, kết hợp hình thức trực tiếp tại Học viện và kết nối trực tuyến tới hơn 3.400 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn và cơ quan cấp tỉnh trên toàn quốc, thu hút trên 150.000 học viên tham gia.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện theo hướng thiết thực, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn.

Báo cáo tổng kết lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, nội dung lớp bồi dưỡng tập trung vào bốn chuyên đề trọng tâm, bám sát những yêu cầu cấp thiết trong thực tiễn quản trị địa phương hiện nay, gồm: quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển ở cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; lãnh đạo, điều hành phát triển trước yêu cầu tăng trưởng hai con số; nhận diện các điểm nghẽn thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị phát triển; ra quyết định dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng số phục vụ quản trị cấp xã. Đây đều là những nội dung mang tính thời sự, trực tiếp gắn với yêu cầu nâng cao năng lực thực thi công vụ trong bối cảnh đổi mới mô hình quản trị quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là phương pháp tổ chức theo hướng mở, đề cao đối thoại, trao đổi thực tiễn giữa chuyên gia, giảng viên và học viên. Mỗi chuyên đề đều tích hợp các phiên tọa đàm chuyên sâu nhằm phân tích tình huống thực tế, nhận diện vấn đề, làm rõ nguyên nhân và gợi mở giải pháp xử lý phù hợp.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn khẳng định, giá trị cốt lõi của lớp học không chỉ nằm ở việc trang bị thêm kiến thức mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy quản trị toàn diện, tư duy kiến tạo phát triển và năng lực quản trị thực thi cho đội ngũ cán bộ cấp xã – lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng cao hơn; không chỉ dừng lại ở tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy mà còn đòi hỏi phải có tầm nhìn hệ thống, tư duy đổi mới, khả năng nhận diện vấn đề và năng lực xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Chính vì vậy, lớp bồi dưỡng lần này được thiết kế theo hướng đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ phương thức truyền thụ kiến thức một chiều sang mô hình đồng kiến tạo tri thức, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy tình huống quản trị cụ thể làm chất liệu đào tạo; qua đó giúp học viên trực tiếp trao đổi, phản biện, cùng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đang đặt ra tại địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu học tập thường xuyên trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở phải xây dựng tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động cập nhật tri thức mới, coi học tập là nhu cầu tự thân và là quá trình diễn ra suốt đời. Trong kỷ nguyên số, khả năng đặt câu hỏi, khai thác thông tin, học hỏi từ thực tiễn, từ chuyên gia và từ các công cụ công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, sẽ trở thành năng lực thiết yếu của người cán bộ hiện đại.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục sơ kết, đánh giá toàn diện để hoàn thiện mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt, gắn với yêu cầu thực tiễn và từng vị trí việc làm cụ thể. Học viện sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái học tập mở, tăng cường các chuyên đề chuyên sâu về quản trị thực tiễn ở cơ sở, tập trung vào những vấn đề mới, khó, phức tạp như xử lý các dự án tồn đọng; phát huy giá trị tài nguyên văn hóa, di sản thành động lực phát triển; tăng trưởng xanh và các mô hình phát triển mới phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.