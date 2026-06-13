Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ

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(Ngày Nay) - Ngày 12/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Lễ ra mắt Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ. Đây là sáng kiến do Hàn Quốc khởi xướng, với sự hỗ trợ của Cơ quan LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), thu hút sự tham gia của nhiều nước thành viên LHQ.
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ

Phát biểu khai mạc, bà Monica Juma, Giám đốc điều hành UNODC kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (Áo), nhấn mạnh mua bán người là loại tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, xâm phạm phẩm giá con người. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, các mạng lưới tội phạm ngày càng lợi dụng Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa và các nền tảng số để tuyển mộ, kiểm soát, bóc lột nạn nhân và che giấu dòng tiền.

Đại diện nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với lừa đảo trực tuyến, tuyển dụng lao động giả mạo, bóc lột tình dục trên không gian mạng và các trung tâm lừa đảo qua mạng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra xuyên biên giới, hợp tác với khu vực tư nhân và bảo đảm cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.

Tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, cho biết Việt Nam cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các trường hợp nạn nhân mua bán người bị lôi kéo qua quảng cáo tuyển dụng trực tuyến giả mạo. Trước phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm, Đại sứ nhấn mạnh công nghệ cần trở thành một phần của giải pháp; do đó Việt Nam chú trọng chuyển đổi số, cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, điều tra, nhận diện và hỗ trợ nạn nhân. Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các nước, LHQ, UNODC và các đối tác liên quan; đồng thời cho rằng sự tham gia của nhiều nước ASEAN với tư cách thành viên sáng lập thể hiện cam kết chung của khu vực trong triển khai Công ước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cũng nhấn mạnh Công ước UNODC, hay Công ước Hà Nội, là khuôn khổ quan trọng để tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các hành vi phạm tội sử dụng công nghệ, trong đó có mua bán người; đồng thời kêu gọi các nước tiếp tục ký kết, phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực.

Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ là diễn đàn hợp tác không chính thức giữa các nước, nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, cũng như với các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và các công ty công nghệ trong phòng, chống mua bán người có sự tham gia của công nghệ. Nhóm Bạn bè có 23 nước thành viên sáng lập từ tất cả các khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

PV
Việt Nam LHQ mua bán người

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