Quảng Trị: Nâng cao văn hóa giao thông trong doanh nghiệp vận tải bằng con đường tuyên truyền, ký cam kết

(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, chiều ngày 4/6, Tổ 4 - Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 50 chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn nhiều xã.

50 chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn các xã Lệ Thủy, Trường Phú, Kim Ngân, Lệ Ninh, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Sơn và Trường Ninh đã có mặt đông đủ.

Tại hội nghị, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đồng thời thông tin về tình hình tai nạn giao thông và phân tích những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền quy định pháp luật, lực lượng chức năng còn nhấn mạnh vai trò của văn hóa giao thông trong hoạt động vận tải, xem đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân và uy tín của doanh nghiệp.

Theo đó, các hành vi như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, đón trả khách không đúng nơi quy định hay điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện đều không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại những chuẩn mực của văn hóa giao thông. Đối với doanh nghiệp vận tải, xây dựng văn hóa giao thông phải bắt đầu từ việc đề cao trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và đặt sự an toàn của hành khách, người tham gia giao thông lên trên lợi ích kinh tế.

Các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe tham dự hội nghị đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý lái xe, quản lý phương tiện; thường xuyên kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và không để xảy ra các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách ngày càng gia tăng, đội ngũ lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải không chỉ thực hiện nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh giao thông văn minh trên mỗi cung đường. Mỗi chuyến xe an toàn, mỗi hành động tuân thủ pháp luật và ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông đều thể hiện ý thức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Hoạt động tuyên truyền, ký cam kết không chỉ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, các doanh nghiệp vận tải hoạt động an toàn, trách nhiệm. Qua đó, từng bước lan tỏa những giá trị tích cực của văn hóa giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.