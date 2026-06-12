Hà Nội ưu tiên chất lượng nghị quyết triển khai Luật Thủ đô 2026

Ngày 12/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026 trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết đây là kỳ họp tiếp nối kết quả của Kỳ họp thứ ba diễn ra cách đây 10 ngày, tập trung xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ ba nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô 2026, kỳ họp lần này tiếp tục xem xét, quyết nghị 55 nội dung, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Đây là khối lượng cơ chế chính sách mới, nhiều chính sách chưa có trong tiền lệ, được Trung ương ban hành trong Luật Thủ đô, có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và cần được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời để triển khai ngay khi Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đi vào thực tiễn.

Việc Ủy ban Nhân dân thành phố trình 55 hồ sơ, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp là số lượng nhiều nhất từ trước đến nay trong một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây đồng thời là kết quả của quá trình chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và chính quyền thành phố.

Nhiều nội dung đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan Trung ương, phản biện xã hội và được các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra nhiều vòng trước khi trình xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xây dựng chương trình kỳ họp theo hướng tăng thời gian dành cho hoạt động thảo luận, xem xét và hoàn thiện chính sách.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ thảo luận theo từng nhóm lĩnh vực, tập trung phân tích những nội dung còn có ý kiến khác nhau, các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và những nội dung có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp. Đồng thời, các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến, đối chiếu với nội dung giải trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân thành phố không đặt mục tiêu thông qua các nghị quyết một cách nhanh chóng mà ưu tiên cao nhất cho chất lượng của từng nghị quyết.

Trong quá trình điều hành, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ theo dõi sát diễn biến thảo luận, chủ động điều chỉnh linh hoạt chương trình, thời lượng và phương thức làm việc khi cần thiết; dành thời gian thỏa đáng cho các nội dung còn ý kiến khác nhau hoặc cần làm rõ thêm, bảo đảm mỗi vấn đề được xem xét đầy đủ, thực chất.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng chất lượng của mỗi nghị quyết không chỉ được đánh giá tại hội trường mà còn bằng kết quả triển khai trong thực tiễn, bằng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến cụ thể trong công tác quản lý, phát triển của thành phố.

Để kỳ họp đạt kết quả cao, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, tham gia thảo luận khách quan, trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố; đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố để chuẩn bị tốt công tác tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình thông qua.

Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến xem xét, quyết nghị 55 nội dung, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, trong đó phần lớn là các cơ chế, chính sách nhằm triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026, tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô từ ngày 1/7/2026.