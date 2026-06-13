UNESCO công nhận vườn quốc gia Algeria là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

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(Ngày Nay) - Vườn quốc gia Théniet El Had, nằm tại tỉnh Tissemsilt ở miền Bắc Algeria, vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới trong khuôn khổ Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB).
UNESCO công nhận vườn quốc gia Algeria là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Thông tin trên được Giám đốc Vườn quốc gia Théniet El Had công bố ngày 12/6. Địa điểm này nằm trong số 13 khu dự trữ sinh quyển mới được UNESCO công nhận năm 2026.

Việc được đưa vào Mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển thế giới là sự ghi nhận giá trị sinh thái nổi bật của Théniet El Had, một trong những khu rừng núi được bảo tồn tốt nhất tại Algeria. Khu vực này nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, các cánh rừng tuyết tùng và sồi xanh đặc trưng của vùng núi Atlas, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật bản địa.

Theo Ban quản lý vườn quốc gia này, đây còn là sự khẳng định những nỗ lực từ lâu của Algeria trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên môi trường. Giám đốc vườn quốc gia đánh giá quyết định công nhận của UNESCO “ghi nhận giá trị môi trường đặc biệt” của khu bảo tồn, đồng thời phản ánh sự hiệu quả của các chương trình bảo vệ hệ sinh thái được triển khai trong nhiều năm qua ở nơi đây.

Chương trình MAB của UNESCO được thực hiện từ năm 1971 nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế-xã hội. Các khu dự trữ sinh quyển không chỉ đóng vai trò bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng mà còn là những mô hình thử nghiệm sự phát triển bền vững, kết hợp giữa bảo vệ môi trường với nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương.

Giới chức Algeria cho rằng việc Théniet El Had được công nhận sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu khoa học, giáo dục bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế bảo tồn thiên nhiên. Quyết định trên cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút đầu tư cho các dự án bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương trong khi vẫn gìn giữ các giá trị tự nhiên của khu vực. Bên cạnh đó, nhận thức của dân chúng về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng sẽ được nâng lên, đồng thời tạo động lực để Algeria tiếp tục đẩy mạnh các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ sự đa dạng sinh học.

PV
Algeria Vườn quốc gia Théniet El Had Khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO

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