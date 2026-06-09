Quảng Trị: Đuối nước thương tâm trên sông Kiến Giang

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Chiều 8/6, trên sông Kiến Giang, đoạn qua thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu, một học sinh 11 tuổi bị đuối nước tử vong. Đằng sau sự mất mát ấy không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh về những khoảng trống trong việc bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước vẫn đang rình rập ở nhiều vùng quê.
Dòng Kiến Giang gắn bó với đời sống người dân địa phương bao đời nhưng cũng là nơi xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Hoàng Anh)
Dòng Kiến Giang gắn bó với đời sống người dân địa phương bao đời nhưng cũng là nơi xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Hoàng Anh)

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Ninh Châu cho biết, chiều 8/6, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tử vong.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào chiều cùng ngày, ba em gồm Hoàng Kim Ngân (11 tuổi, trú tại thôn Trần Xá, xã Quảng Ninh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hàm Ninh), Hoàng Thị Linh Đan (11 tuổi) và Hoàng Thị Bảo Hân (7 tuổi), cùng trú thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu, học sinh Trường Tiểu học Duy Ninh, rủ nhau ra tắm tại sông Kiến Giang đoạn qua thôn Phú Ninh.

Trong lúc tắm, cả ba em không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân gần đó lập tức hô hoán, lao xuống sông cứu được hai em Linh Đan và Bảo Hân. Riêng em Hoàng Kim Ngân bị nước cuốn mất dấu. Phải hơn 10 phút sau, lực lượng tìm kiếm mới đưa được em lên bờ và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đều đã quá muộn.

Sự ra đi của em Ngân khiến gia đình, nhà trường và người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Sông Kiến Giang là dòng sông gắn bó với đời sống người dân địa phương, nhưng vào mùa hè cũng trở thành điểm vui chơi tự phát của nhiều trẻ em. Những ngày nắng nóng, các bãi tắm ven sông thường thu hút đông học sinh đến tắm mát trong khi không có người lớn giám sát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Dù các cấp, ngành và nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, song thực tế vẫn còn không ít em nhỏ tự ý ra sông, hồ, ao, đập để tắm khi không có người lớn đi cùng. Tai nạn đuối nước không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay chính quyền địa phương mà còn cần sự quan tâm, giám sát thường xuyên của mỗi gia đình, đặc biệt trong những tháng nghỉ hè.

Nguyễn Hoàng Anh
đuối nước Quảng Trị sông Kiến Giang

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