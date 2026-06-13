Pháp thu hồi lô sữa trẻ em Novalac sau nhiều ca rối loạn tiêu hóa

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chính phủ Pháp ngày 12/6 thông báo thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của hãng Novalac sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan đến đợt cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa trẻ em.
Pháp thu hồi lô sữa trẻ em Novalac sau nhiều ca rối loạn tiêu hóa

Trong thông báo, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, tính đến ngày 9/6, hệ thống giám sát an toàn thực phẩm của Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và lao động Pháp (Anses) đã tiếp nhận 11 báo cáo về các tác dụng không mong muốn ở trẻ sơ sinh, cùng một phản ánh khác thông qua nền tảng bảo vệ người tiêu dùng SignalConso.

Tất cả các trường hợp nói trên đều liên quan đến lô sản phẩm số 183403 của sữa công thức Allernova AR do hãng Novalac sản xuất. Các triệu chứng được ghi nhận chủ yếu là tiêu chảy, nôn mửa và các rối loạn tiêu hóa khác. Một trẻ sơ sinh đã phải nhập viện. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ nhiễm adenovirus - tác nhân gây viêm dạ dày - ruột, được cho là không có nguồn gốc từ sữa.

Theo Chính phủ Pháp, các xét nghiệm do Novalac thực hiện không phát hiện sự hiện diện của bất kỳ tác nhân gây bệnh nào. Đặc biệt, không tìm thấy độc tố cereulide - chất từng là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi sữa trẻ em quy mô quốc tế trong thời gian gần đây.

Ngoài các triệu chứng tiêu hóa, một số phụ huynh cũng phản ánh màu sắc và mùi của sản phẩm trong cùng lô hàng có dấu hiệu bất thường. Kết quả kiểm tra của Novalac cho thấy một phần lô sản phẩm, được sản xuất tại Đức, đã trải qua thời gian gia nhiệt kéo dài hơn mức bình thường trong quá trình sản xuất. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về màu sắc và mùi vị.

Chính phủ Pháp khẳng định dù lô sản phẩm này xuất hiện những dấu hiệu bất thường về chất lượng, khiến không còn phù hợp để đưa ra thị trường, nhưng đến nay chưa có cơ sở để khẳng định sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ sử dụng. Việc thu hồi lô sữa được Novalac chủ động thực hiện như một biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh dư luận Pháp vẫn đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn sữa trẻ em sau đợt thu hồi quy mô lớn bắt đầu từ tháng 12/2025. Khi đó, Tập đoàn Nestlé đã phải thu hồi hàng chục lô sữa tại khoảng 60 quốc gia do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide, chất có thể gây nôn mửa nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

Sau Nestlé, hàng loạt doanh nghiệp khác như Danone, Lactalis cùng một số nhà sản xuất nhỏ hơn cũng tiến hành các đợt thu hồi tương tự. Điểm chung của các sản phẩm bị ảnh hưởng là đều sử dụng một loại dầu giàu axit arachidonic (ARA) do cùng một nhà cung cấp tại Trung Quốc cung cấp. Vào thời điểm đó, nhiều gia đình và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đã chỉ trích các nhà sản xuất vì phản ứng chậm trễ trong việc thu hồi sản phẩm, đồng thời cho rằng cơ quan quản lý đã quá phụ thuộc vào sự tự giác của doanh nghiệp.

PV
Pháp sữa trẻ em Novalac thu hồi rối loạn tiêu hóa

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