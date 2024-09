Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước hậu quả của cơn bão số 3

(Ngày Nay) - Trước những thiệt hại do bão số 3 gây ra,nhiều trường học ở Bắc Ninh, Hải Dương cho học sinh nghỉ để khắc phục hậu quả cơn bão.

(Ngày Nay) - Do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3, nhiều trường học ở Hà Nội, Thái Nguyên đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to.