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Tây Ban Nha tiến tới cấm hút thuốc tại nhiều địa điểm ngoài trời

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 21/7, Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua một dự luật cấm hút thuốc lá cũng như thuốc lá điện tử tại các không gian ngoài trời như sân thượng của quán bar, công viên và bãi biển. Dự luật cũng nghiêm cấm trẻ vị thành niên hút thuốc lá, đồng thời cấm toàn bộ các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc tài trợ cho các sản phẩm thuốc lá.
Tây Ban Nha tiến tới cấm hút thuốc tại nhiều địa điểm ngoài trời

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi dự luật được Nội các thông qua, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García cho biết văn bản này nhằm mở rộng phạm vi lệnh cấm hút thuốc trong nhà được áp dụng từ năm 2010, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới một thế hệ không hút thuốc lá. Quan chức này nhấn mạnh dự luật cũng nhằm mục tiêu biến không khí sạch thành chuẩn mực tại các không gian chung, theo đó phụ nữ mang thai và người bệnh hen suyễn được tận hưởng không gian ngoài trời của các nhà hàng mà không phải chịu ảnh hưởng bởi khói thuốc từ các bàn xung quanh.

Tuy nhiên, dự luật hiện vẫn cần được Quốc hội phê chuẩn. Nếu được thông qua, dự luật trên được cho là sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ ngành dịch vụ, dụ lịch và khách sạn – ngành kinh tế mũi nhọn của Tây Ban Nha, trong bối cảnh văn hóa ăn uống ngoài trời vốn rất phổ biến tại đây, đặc biệt là vào mùa Hè nóng bức.

Theo dữ liệu năm 2024 của các cơ quan y tế, khoảng 26% dân số trưởng thành tại Tây Ban Nha hút thuốc mỗi ngày. Bà García cho biết hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra khoảng 50.000 ca tử vong mỗi năm và là yếu tố nguy cơ dẫn đến khoảng 30% các ca mắc ung thư tại Tây Ban Nha.

PV
Tây Ban Nha cấm hút thuốc bảo vệ môi trường

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