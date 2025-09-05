Tây Ninh một thời khốc liệt trong ký ức của các cựu chiến binh

(Ngày Nay) - Qua ký ức của các cựu chiến binh, núi Bà Đen – một điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Nam Bộ, ít ai biết từng trải qua một thời lửa đạn khốc liệt, và trở thành một trang sử hào hùng của dân tộc.

Đông Nam Bộ xứng danh là miền đất anh hùng, nổi bật là vùng đất Tây Ninh – với ngọn núi Bà Đen từng được xem là “con mắt thần” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong suốt cuộc kháng chiến, khắp vùng núi khoảng 50.000m2 phải hứng chịu mật độ bom đạn dày đặc. Nơi đây, các chiến sĩ đã quả cảm bám trụ, lấy hang động làm nhà, lấy đá làm giường, kiên quyết chống trả các cuộc càn quét ác liệt của địch và rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng.
Tây Ninh núi Bà Đen

