Tây Ninh một thời khốc liệt trong ký ức của các cựu chiến binh

(Ngày Nay) - Qua ký ức của các cựu chiến binh, núi Bà Đen – một điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Nam Bộ, ít ai biết từng trải qua một thời lửa đạn khốc liệt, và trở thành một trang sử hào hùng của dân tộc.
Đông Nam Bộ xứng danh là miền đất anh hùng, nổi bật là vùng đất Tây Ninh – với ngọn núi Bà Đen từng được xem là “con mắt thần” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong suốt cuộc kháng chiến, khắp vùng núi khoảng 50.000m2 phải hứng chịu mật độ bom đạn dày đặc. Nơi đây, các chiến sĩ đã quả cảm bám trụ, lấy hang động làm nhà, lấy đá làm giường, kiên quyết chống trả các cuộc càn quét ác liệt của địch và rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng.
(Ngày Nay) - Viện Công nghệ Technion (Israel) vừa công bố phát hiện nguồn gốc của một số ngôi sao có tốc độ nhanh nhất từng được quan sát – những sao lùn trắng có tốc độ siêu thanh, thậm chí có một số nằm ngay trong chính Dải Ngân Hà của chúng ta.
(Ngày Nay) - Cơ quan Công an vừa kết luận điều tra vụ “Lừa dối khách hàng” tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên cùng 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội bán thực phẩm giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng.
(Ngày Nay) - Thông qua sáng kiến Khoa Nga-châu Á tại Đại học Liên bang Viễn Đông, sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học tập liên kết, nghiên cứu và nhận bằng kép với các trường đại học hàng đầu trong khu vực.
(Ngày Nay) - Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn," do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
(Ngày Nay) - Kể từ thời điểm bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sỹ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử của dân tộc.
(Ngày Nay) - Báo The Independent mô tả cuộc diễu binh lớn nhất đất nước trong nhiều thập kỷ, với hàng nghìn người đổ ra đường phố Thủ đô Hà Nội để chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng kỷ niệm 80 năm độc lập.