Tây Ninh một thời khốc liệt trong ký ức của các cựu chiến binh

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục (Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Đằng sau quyết định nối lại các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc (Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, việc Ấn Độ và Trung Quốc quyết định nối lại các chuyến bay thẳng không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn chịu ảnh hưởng nhất định từ yếu tố địa chính trị.

Phát hiện nguồn gốc những ngôi sao lao với tốc độ siêu thanh trong Dải Ngân Hà (Ngày Nay) - Viện Công nghệ Technion (Israel) vừa công bố phát hiện nguồn gốc của một số ngôi sao có tốc độ nhanh nhất từng được quan sát – những sao lùn trắng có tốc độ siêu thanh, thậm chí có một số nằm ngay trong chính Dải Ngân Hà của chúng ta.

Thủ tướng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, cơ quan (Ngày Nay) - Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.

Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng (Ngày Nay) - Cơ quan Công an vừa kết luận điều tra vụ “Lừa dối khách hàng” tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên cùng 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội bán thực phẩm giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng.

Việt Nam góp mặt trong mạng lưới đào tạo đại học châu Á-Thái Bình Dương (Ngày Nay) - Thông qua sáng kiến Khoa Nga-châu Á tại Đại học Liên bang Viễn Đông, sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học tập liên kết, nghiên cứu và nhận bằng kép với các trường đại học hàng đầu trong khu vực.

Xoay chuyển tình thế, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia (Ngày Nay) - Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn," do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Vinh danh 55 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất (Ngày Nay) - Kể từ thời điểm bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sỹ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử của dân tộc.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an (Ngày Nay) - Chính phủ phê duyệt phương án giảm thời gian, phí và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công an để nâng cao hiệu quả và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.