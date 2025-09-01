Du khách hào hứng tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen, Tây Ninh

(Ngày Nay) - Dịp lễ 2/9, núi Bà Đen đã hút hàng nghìn du khách đến tham quan, hoà vào không khí sôi động với một loạt sự kiện quy mô chưa từng có tại ngọn núi cao nhất Nam bộ.

“Nóc nhà Nam bộ” nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Không khí lễ hội sôi động hoà với khí thế hào hùng trong ngày hội non sông đưa núi Bà Đen thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Nam bộ trong dịp lễ năm nay.

Hoạt động hấp dẫn bậc nhất là chợ lá có quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục “Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam”. Kéo dài suốt 4 ngày lễ từ 30/8 – 2/9, chợ Lá được thiết kế với quy mô ấn tượng, gồm khoảng hơn 30 gian hàng đa dạng các sản vật.

Mỗi du khách khi đi cáp treo lên núi Bà Đen đều được phát lá bồ đề để đi chợ và lựa chọn các món ăn dân dã cùng các món đặc trưng của ẩm thực Tây Ninh. Nhiều hoạt động hoạt náo và các điệu múa dân gian tạo nên không khí sôi động cho phiên chợ.

Du khách hào hứng check-in với không gian chợ mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam Bộ xưa, và tái hiện niềm vui chiến thắng của dân tộc. Các gian hàng được lợp và trang trí bằng các vật liệu tự nhiên thân thuộc như lá tranh, gỗ đước, mê bồ,… và nhuộm đỏ sắc cờ bởi chính đội ngũ cán bộ nhân viên của Sun World Ba Den Mountain.

Dịp lễ 2/9 năm nay cũng là lần đầu tiên Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức triển lãm quy mô, kể câu chuyện về ngọn núi thiêng Bà Đen qua các dấu mốc lịch sử anh hùng. Với tên gọi “Núi Bà Đen – vang mãi bản hùng ca”, triển lãm là không gian để du khách chiêm ngưỡng những bức ảnh lịch sử và các hiện vật ghi dấu ấn hào hùng của ngọn núi từng là “mắt thần” trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.

Thế hệ trẻ đặc biệt hứng thú với triển lãm, khi không chỉ được sống trong ký ức chiến tranh, mà còn được chiêm ngưỡng núi Bà Đen với những công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ, để trở thành điểm đến du lịch văn hoá tâm linh của Việt Nam và thế giới.

Các tối 30/8, 31/8 và 2/9, lễ dâng đăng được tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen để du khách cùng hướng về tổ quốc trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

Vào sáng 2/9, lễ thượng cờ thiêng liêng được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen, để du khách cùng hướng về tổ quốc với lòng tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc. Mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh, 800 du khách đến sớm nhất được phát miễn phí áo cờ đỏ sao vàng cùng tham gia lễ thượng cờ đặc biệt thiêng liêng này.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Vào ngày 31/8, núi Bà Đen diễn ra rất nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa để Phật tử cùng du khách thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành như tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nghi lễ cài hoa lên ngực áo, biểu diễn nghệ thuật…

Hoạt động được Phật tử và du khách trông chờ nhất trong lễ Vu Lan năm nay là buổi chia sẻ với chủ đề “Trái tim người mẹ” của thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Bà Rịa – Vũng Tàu. Buổi trò chuyện diễn ra vào 17h ngày 31/8, tại trung tâm triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Lễ dâng đăng vào tối Chủ nhật, ngày 31/8/2024 thời khắc để Phật tử và du khách gửi lời nguyện ước bình an đến các bậc sinh thành và cầu siêu cho hương linh những người đã khuất.

Với một chuỗi các hoạt động quy mô diễn ra trong suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay tới hết lễ Vu Lan, núi Bà Đen hứa hẹn đón hàng ngàn người dân và du khách cả trong nước và quốc tế đến để hoà vào không khí đầy tự hào trong ngày lễ trọng đại của đất nước.