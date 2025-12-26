Du khách sẽ được chiêm bái tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại núi Bà Đen đúng vào Tết Dương lịch

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng: “Chạy nhanh hơn thời gian để cứu bệnh nhân đột quỵ” (Ngày Nay) - Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại Vinmec Đà Nẵng, TS.BS Tôn Thất Trí Dũng nói với đồng nghiệp: “Nếu muốn cứu bệnh nhân đột quỵ, chúng ta phải chạy nhanh hơn thời gian”. Đó cũng chính là nguyên tắc làm việc của ông suốt hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành thần kinh - đột quỵ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (Ngày Nay) - Đây là sự kiện văn hóa-chính trị quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo, được tổ chức trang trọng, giàu cảm xúc và mang ý nghĩa lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua ái quốc trong thời đại mới.

50 năm quan hệ giữa Việt Nam và Đức: Lịch sử, hiện tại và tầm nhìn chiến lược (Ngày Nay) - Cuốn kỷ yếu "50 năm quan hệ Đức-Việt: Đối tác trong quá khứ, hiện tại và tương lai" ra đời như một sự tổng kết toàn diện, cần thiết và kịp thời, định hình con đường chiến lược phía trước.

"Chào 2026" - Đêm diễn giàu cảm xúc của những cá tính âm nhạc Việt (Ngày Nay) - Tối 25/12, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Chương trình âm nhạc “Chào 2026” với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam và nhiều nghệ sĩ cá tính đã mang đến cho khán giả một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi những cá tính âm nhạc độc đáo của Việt Nam gặp gỡ, đối thoại và cùng thăng hoa trong không khí đón chào năm mới.

Chỉ cần xét nghiệm máu có thể dự báo sớm bệnh tim di truyền phổ biến nhất thế giới (Ngày Nay) - Các nhà khoa học đang tiến gần hơn tới việc phát triển một xét nghiệm máu đơn giản có khả năng dự báo người bệnh nào có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng do bệnh cơ tim phì đại (HCM), căn bệnh tim di truyền phổ biến nhất hiện nay.

Xuất hiện tình trạng chưa từng có trong thương mại giữa Liên bang Nga và EU (Ngày Nay) - Xuất khẩu hàng hóa của Liên bang Nga sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 21,7 tỷ euro, trong khi nhập khẩu hàng hóa từ EU vào Liên bang Nga lên tới 22,2 tỷ euro.

Phát hiện hành tinh chứa đầy kim cương trong khí quyển (Ngày Nay) - Mới đây, nhờ kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), các nhà khoa học đã phát hiện điều đặc biệt nằm ở một hành tinh xa xôi ngoài Hệ Mặt Trời có kích thước tương đương sao Mộc.

Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số (Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 262/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 88.635 tỷ đồng.

Hơn 6.700 học sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 (Ngày Nay) - Kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.