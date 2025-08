Hà Nhi hứa hẹn làm say lòng khán giả Tây Ninh tại thành phố Thiên niên kỷ

Cụ thể, nữ ca sĩ xứ Nghệ sẽ tham gia biểu diễn tại sự kiện mang chủ đề “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”. Đây là điểm nhấn văn hóa – giải trí lớn bậc nhất khu vực phía Nam cuối hè này, do Tập đoàn T&T Group đầu tư tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Khác biệt với nhiều sự kiện thương mại, đại nhạc hội lần này được mở cửa miễn phí, nhằm lan tỏa tinh thần nghệ thuật tới cộng đồng, khơi gợi giá trị di sản và tạo sân chơi văn hóa hấp dẫn cho người dân khu vực tại Tây Ninh và vùng phụ cận.

Với sự đầu tư mạnh tay của T&T Group, đại nhạc hội với sân khấu ngoài trời được dàn dựng giữa lòng đại đô thị hiện đại, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và visual mapping. Các bản hit sẽ được làm mới với màu sắc hiện đại, tạo nên không gian “nghe đã tai – nhìn đã mắt”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, T&T Group sẽ khai trương hạng mục điểm nhấn của dự án: Tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ. Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông huyền bí từng lừng danh thế giới của Marco Polo vào thế kỷ 13, Millennia Journey sẽ tái hiện lại một cuộc thám hiểm thu nhỏ, nơi du khách được hòa mình theo dấu chân của tiền nhân khi đi qua các trạm dừng mang đậm màu sắc Á - Âu. Mỗi trạm giống như một cánh cửa mở ra thế giới đầy ắp những “mật mã văn hóa” riêng có.

Ở thời điểm nhạc Việt bùng nổ các game show ca nhạc, nhiều nghệ sĩ thử sức với truyền hình thực tế, Hà Nhi lại vắng bóng suốt 3 năm qua dù trước đó cô cũng từng thành công với mascot Miêu Quý Tộc khi tham gia Ca sĩ mặt nạ 2022.

Giải thích lý do không tham gia những sân chơi đình đám như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay Em xinh say Hi, Hà Nhi nói đùa rằng dù tự tin vào nhan sắc, cô thấy mình không đủ đẹp bằng các chị và cũng không đủ xinh bằng các em.

Hà Nhi đã chọn cho mình lối đi riêng vì theo chia sẻ của nữ ca sĩ sinh năm 1994 quê Nghệ An, sau các game show, thì ca sĩ cần phải tập trung vào những sản phẩm của riêng mình. Đó là lý do Hà Nhi cho ra mắt MV và ca khúc Sau ngần ấy năm hồi cuối tháng 5 vừa qua, mở đầu cho Album đánh đấu 10 năm ca hát của cô.

Bước ra từ Vietnam Idol 2015, Hà Nhi từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều dấu mốc đáng nhớ: Quán quân Ẩn số hoàn hảo, hiện tượng Ca sĩ mặt nạ 2022 với mascot Miêu Quý Tộc, loạt bản hit triệu view như Chưa quên người yêu cũ, Lâu lâu nhắc lại, Vì em chưa bao giờ khóc, Tội cho em...

Ngoài sức hút trên sân khấu, Hà Nhi còn là hiện tượng mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi trên TikTok. Những video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong các đêm nhạc, từ phần trình diễn đến cách cô giao lưu hài hước và gần gũi với khán giả, thường xuyên thu hút hàng triệu lượt xem. Điều đó chứng minh cô không chỉ là “người của sân khấu” mà còn biết cách kết nối, lan tỏa cảm hứng âm nhạc trong thời đại số.

Việc Hà Nhi góp mặt trong đại nhạc hội tại Tây Ninh sắp tới là minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trong làng nhạc. Đây cũng là cơ hội để khán giả địa phương được thưởng thức trực tiếp một giọng ca đang ở đỉnh cao sự nghiệp – giọng hát được giới chuyên môn đánh giá là “ca sĩ không chiêu trò, chỉ hát bằng trái tim”.