Vu Lan này đến Núi Bà Đen, Tây Ninh nghe đạo từ về Trái tim người mẹ

(Ngày Nay) - Trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh năm nay, một loạt các trải nghiệm hướng về cội nguồn được tổ chức sôi động trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh. Dịp này, lễ Vu Lan báo hiếu cũng được tổ chức quy mô với nhiều trải nghiệm độc đáo.

Dự lễ Vu Lan, lắng nghe đạo từ “Trái tim người mẹ”

Dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng trùng với mùa Vu Lan báo hiếu – một ngày lễ quan trọng trong văn hoá Phật giáo. Dịp này, trên đỉnh núi Bà Đen, rất nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa sẽ được tổ chức để Phật tử và du khách thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành và tỏ lòng tôn kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Vào ngày 31/8/2025 (nhằm ngày 09/07 Âm lịch), đại lễ Vu Lan sẽ chính thức được GHPGVN tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thực hành tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an; Nghi lễ cài hoa lên ngực áo để bày tỏ thành kính với cha mẹ, tưởng nhớ những người đã khuất và vinh danh những người còn tại thế với cháu con; Chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc…

Đặc biệt, mùa Vu Lan năm nay, Phật tử và du khách đến núi Bà Đen sẽ được nghe Thượng toạ Thích Thiện Thuận ban đạo từ với chủ đề “Trái tim người mẹ”, cùng tưởng nhớ và tôn vinh ơn đức trời bể của đấng sinh thành.

Thượng toạ Thích Thiện Thuận hiện là Ủy viên DK Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từng tham gia dịch thuật, biên tập, hiệu đính nhiều tác phẩm Phật giáo nổi tiếng, Thượng toạ được biết đến với những bài thuyết giảng mang tính chất khai sáng, gần gũi, dễ hiểu, và đưa Phật giáo đến gần hơn với đông đảo Phật tử trên khắp cả nước.

Vào tối Chủ nhật, ngày 31/8/2024, Đại lễ dâng đăng mùa Vu Lan báo hiếu sẽ là thời khắc để Phật tử và du khách gửi lời nguyện ước bình an đến các bậc sinh thành và cầu siêu cho hương linh những người đã khuất.

Triển lãm lịch sử, lễ thượng cờ và dâng đăng mừng 80 năm Quốc khánh

Ở độ cao 986m, núi Bà Đen không chỉ là ngọn núi thiêng huyền thoại. Nơi đây, mỗi hang đá, mỗi gốc cây, mỗi con đường đều kể câu chuyện về lòng quả cảm, và sự hy sinh máu xương của các thế hệ cha anh. Nơi đây, khúc tráng ca bất tử mỗi ngày vẫn cất lên hào hùng theo chiều dài lịch sử.

Hoà vào không khí cả nước mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức Triển lãm độc đáo mang tên “Núi Bà Đen – vang mãi bản hùng ca”, bắt đầu từ ngày 27/8/2025. Triển lãm là hồi ức về núi Bà Đen qua các dấu mốc lịch sử, với 5 khu vực: Núi Bà Đen trước khi có Đảng; Núi Bà Đen khi có Đảng; Núi Bà Đen trong kháng chiến chống Pháp; Núi Bà Đen trong kháng chiến chống Mỹ; và Núi Bà Đen ngày nay - Miền đất hành hương, điểm đến chữa lành.

Tại triển lãm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh lịch sử và các hiện vật ghi dấu ấn hào hùng của ngọn núi từng là “mắt thần” trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Cũng tại đây, ngọn núi thiêng huyền thoại không chỉ được sống trong ký ức chiến tranh, mà còn là một biểu tượng vươn mình với những công trình du lịch văn hoá kỳ vĩ, để trở thành điểm đến văn hoá của Việt Nam và thế giới.

Vào ngày 2/9, lễ thượng cờ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức quy mô vào buổi sáng tại quảng trường trên đỉnh núi Bà Đen. Tối 2/9, lễ dâng đăng sẽ là một thời khắc thiêng liêng để du khách cùng tôn vinh lịch sử và tưởng nhớ những anh hùng đã hi sinh cho tổ quốc.

Chợ lá có quy mô lớn nhất Việt Nam tổ chức xuyên lễ 2/9

Với mong muốn tái hiện không gian văn hóa truyền thống đặc trưng của Nam bộ, nuôi dưỡng nét đẹp trong đời sống văn hoá ẩm thực của người dân Tây Ninh, đồng thời tạo điểm nhấn trải nghiệm trong ngày lễ lớn của cả nước, Sun World Ba Den Mountain tổ chức chợ Lá có quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay, kéo dài suốt 4 ngày lễ từ 30/8 – 2/9. Dự kiến, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ trao kỷ lục “Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam” vào ngày 30/08/2025.

Chợ Lá được thiết kế với quy mô ấn tượng, gồm khoảng hơn 30 gian hàng đa dạng các sản vật. Toàn bộ không gian chợ được lợp và trang trí bằng các vật liệu tự nhiên thân thuộc như lá tranh, gỗ đước, mê bồ,… bởi chính đội ngũ cán bộ nhân viên của Sun World Ba Den Mountain, mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam Bộ xưa.

Tại đây, du khách sẽ được phát lá bồ đề để đi chợ và lựa chọn các món ăn dân dã cùng các món đặc trưng của ẩm thực Tây Ninh.

Chợ Lá dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt người tham gia, là không gian để du khách tham quan, trải nghiệm các sản vật địa phương, trải nghiệm các hoạt động truyền thống cùng các điệu múa dân gian và nhiều hoạt động hoạt náo sôi động trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Là một phiên chợ đặc biệt được khai sinh tại Tây Ninh, chợ Lá hấp dẫn du khách bởi cách thức mua hàng “độc lạ”: dùng lá thay tiền. Phiên chợ truyền thống này được tổ chức vào rằm tháng Giêng hàng năm tại Hoà Thành, Tây Ninh. Tại núi Bà Đen, chợ Lá thường là một hoạt động đặc biệt trong các ngày lễ lớn nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống bản địa.

Ngay trong tối 30/8, sau phiên chợ lá, lễ dâng đăng sẽ được tổ chức tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, để du khách cùng hướng về tổ quốc trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

Với một chuỗi các hoạt động quy mô diễn ra trong suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay tới hết lễ Vu Lan, núi Bà Đen hứa hẹn đón hàng ngàn người dân và du khách đến để hoà vào không khí đầy tự hào trong ngày lễ trọng đại của đất nước, cũng như dịp lễ Vu Lan báo hiếu thiêng liêng.