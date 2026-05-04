Thái Lan cảnh báo chỉ số nhiệt độ ở mức “rất nguy hiểm” ở thủ đô Bangkok

(Ngày Nay) - Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) ngày 3/5 đã đưa ra cảnh báo về tình hình nắng nóng đang ở mức “rất nguy hiểm” và khuyên người dân nên tuyệt đối tránh các hoạt động ngoài trời.
Trong một bài đăng trên trang Facebook chính thức của mình, BMA cho biết cả người dân nói chung và các nhóm có nguy cơ cao nên hoàn toàn tránh các hoạt động ngoài trời. Bất cứ ai gặp phải các triệu chứng bất thường nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

BMA khuyến cáo người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời từ 11h đến 15h, đồng thời tự theo dõi các triệu chứng có thể liên quan đến nhiệt, bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban đỏ, chuột rút hoặc ngất xỉu. Những người có triệu chứng nghiêm trọng nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Bên cạnh đó, một số nhóm cần được theo dõi chặt chẽ trong điều kiện nắng nóng gay gắt, bao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính, người lao động ngoài trời, khách du lịch, người tập thể dục ngoài trời trong thời gian dài. Cơ quan này cũng khuyên người dân nên uống nước sạch thường xuyên và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng Mặt Trời trong thời gian dài.

Theo khuyến cáo, người dân Bangkok có thể tìm kiếm các điểm dịch vụ Trung tâm Làm mát BKK thông qua trang web Greener Bangkok. BMA cho biết các cơ sở này cung cấp các điểm trú để mọi người có thể nghỉ ngơi và hạ nhiệt an toàn trong thời gian nắng nóng gay gắt.

Đối với các trường hợp khẩn cấp về y tế, người dân có thể gọi đường dây nóng 1669, hoạt động 24/24. Người dân cũng có thể theo dõi các cập nhật về tình hình nắng nóng thông qua AIR BKK, trang web airbkk.com và ứng dụng AirBKK.

