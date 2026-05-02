Vaccine chống ung thư của Nga cho kết quả tích cực ban đầu

(Ngày Nay) - Vaccine chống khối u theo công nghệ mRNA của Nga đã ghi nhận kết quả ban đầu khả quan ở bệnh nhân ung thư đầu tiên được sử dụng.
Vaccine Neooncovac đã kích hoạt quá trình sản sinh cytokine - các protein tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa và tăng cường phản ứng miễn dịch. Thông tin này do Giám đốc Trung tâm Gamaleya và Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Alexander Ginzburg, công bố.

Ông Ginzburg cho biết các nhà khoa học đã ghi nhận những thay đổi bước đầu trong quá trình sản sinh các cytokine cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác, do bệnh nhân dự kiến sẽ tiếp tục được tiêm thêm khoảng 10 liều nữa.

Đầu tháng 4, Neooncovac lần đầu tiên được tiêm cho một bệnh nhân 60 tuổi mắc ung thư hắc tố ở vùng Kursk. Đây là loại vaccine được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, với mục tiêu kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Vaccine chứa thông tin về các kháng nguyên đặc hiệu của khối u, giúp hệ miễn dịch “nhận diện” và tấn công cả những ổ ung thư rất nhỏ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết vaccine ung thư này dự kiến sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc y tế miễn phí.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Trị
Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Trị
(Ngày Nay) - Từ ngày 29/4 - 1/5, ở xã Tân Lập (Quảng Trị) ghi nhận 64 người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng, nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì… Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa.