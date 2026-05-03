Bước đột phá mở hy vọng mới cho bệnh ung thư và bệnh máu

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học đã phát triển thành công công nghệ tạo tế bào máu người trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc, mở ra cơ hội điều trị mới cho bệnh ung thư và bệnh máu.

Các nhà khoa học Australia vừa công bố một bước đột phá y học được đánh giá là “đầu tiên trên thế giới,” mở ra triển vọng điều trị hiệu quả hơn cho bệnh ung thư và các bệnh lý về máu, đồng thời có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào ghép tủy xương truyền thống.

Theo thông báo của Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch, các nhà khoa học tại đây đã phát triển thành công công nghệ tạo tế bào máu người trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc, qua đó mở ra khả năng sử dụng cấy ghép tế bào gốc như một giải pháp thay thế ghép tủy xương đối với những bệnh nhân không tìm được người hiến phù hợp.

Giáo sư Andrew Elefant - trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết việc tạo ra tế bào gốc máu từ lâu được xem là một trong những thách thức lớn nhất của khoa học y sinh do loại tế bào này cực kỳ hiếm và rất khó phát triển trong điều kiện nhân tạo.

Ông cho biết sau hơn 25 năm nghiên cứu, nhóm khoa học đã thành công trong việc tái tạo các giai đoạn phát triển phôi thai trong phòng thí nghiệm để hình thành tế bào máu người.

Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ mới không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân cần ghép tế bào gốc mà còn có tiềm năng sửa chữa các khiếm khuyết di truyền liên quan đến sự phát triển của tế bào gốc máu - nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Ngoài ra, công nghệ này còn được kỳ vọng sẽ mở ra hàng loạt ứng dụng miễn dịch học trong tương lai, đặc biệt trong điều trị ung thư và các bệnh rối loạn máu phức tạp.

Giáo sư Elefant cho biết các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho thấy những tế bào này có khả năng tái tạo hệ thống máu ở mô hình động vật, được xem là bước tiến quan trọng trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người.