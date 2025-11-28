The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt

(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.

Đồng hành cùng tầm nhìn phát triển du lịch có trách nhiệm của Việt Nam

Quyết định này thể hiện cam kết bền vững của Chính phủ trong việc xây dựng mô hình giải trí hiện đại, minh bạch và mang tính cạnh tranh quốc tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình thí điểm, The Grand Ho Tram sẽ vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước và triển khai các biện pháp bảo vệ toàn diện nhằm đảm bảo sự tham gia minh bạch và an toàn. Các biện pháp này bao gồm quy trình kiểm soát đầu vào nghiêm ngặt, và thiết kế chương trình giải trí có trách nhiệm để đảm bảo các nguyên tắc phát triển và chính sách an toàn xã hội.

“Chúng tôi rất vinh dự được đóng góp một phần nhỏ vào tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam hướng tới nền kinh tế thịnh vượng và phát triển bền vững, thông qua lĩnh vực giải trí và du lịch được quản lý có trách nhiệm. Chương trình thí điểm này là cơ hội để các khu nghỉ dưỡng phức hợp thể hiện sự đóng góp của mình vào việc phát triển du lịch quốc gia, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời duy trì nghiêm ngặt tính tuân thủ, minh bạch và liêm chính.” ông Walt Power, Tổng giám đốc The Grand Ho Tram chia sẻ.

“Chương trình thí điểm đón khách trong nước dự kiến sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của khu vực Hồ Tràm, gia tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như đầu tư cho cộng đồng địa phương.”

Việc The Grand Ho Tram được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm mở rộng của Chính phủ đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình này – dự kiến mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc giữ lại chi tiêu giải trí trong nước, gia tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, sáng kiến này cũng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ về việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cao cấp, đưa mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp trở thành động lực phát triển quan trọng của ngành du lịch Việt Nam.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2013, The Grand Ho Tram đã đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào sự phát triển của kinh tế địa phương và quốc gia. Trong hơn một thập kỷ qua, khu nghỉ dưỡng đã tạo ra hơn 2.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới nhà cung cấp, đối tác và nhà thầu trong nước. Với tổng vốn đầu tư vượt 1 tỷ USD, The Grand Ho Tram không ngừng mở rộng quy mô, mang đến hệ thống khách sạn đẳng cấp quốc tế, biệt thự cao cấp và trung tâm hội nghị hàng đầu khu vực.

Cam kết vận hành minh bạch

The Grand Ho Tram sẽ tiếp tục giới thiệu một Khung quản lý Trò chơi có thưởng có trách nhiệm, được xây dựng dựa trên mô hình của các thị trường quốc tế tiên tiến như Singapore và Macau. Khung này bao gồm việc thành lập Trung tâm Thông tin ngay tại khu phức hợp để cung cấp tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ cho khách, cùng với chương trình đào tạo nhân viên nhằm nhận diện và hỗ trợ những hành vi có nguy cơ rủi ro. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng cơ chế tự nguyện hạn chế tham gia, cho phép người chơi tự giới hạn hoặc tạm dừng việc tham gia của mình, cùng các hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về giải trí có trách nhiệm.

“Tinh thần chơi có trách nhiệm luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi,” ông Walt Power khẳng định. “The Grand Ho Tram cam kết mang đến cho du khách trải nghiệm giải trí trong môi trường an toàn, minh bạch và có trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tự hào khi các tiêu chuẩn vận hành của mình được xây dựng theo thông lệ quốc tế tốt nhất, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch và giải trí Việt Nam.”