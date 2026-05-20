5.800 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đến hạn trong tuần

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vẫn ở mức cao, riêng nhóm bất động sản sẽ có khoảng 81.314 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2026. Chỉ riêng tuần từ 18 – 24/5, giá trị trái phiếu bất động sản đáo hạn đã lên tới 5.800 tỷ đồng.

Theo thống kê đến ngày 15/5/2026, thị trường ghi nhận 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 với tổng giá trị 7.480 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 94.569 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 5.986 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 48.622 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán khoảng 148.673 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tới 54,7%, tương đương 81.314 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất trong tuần 18 – 24/5 là lô trái phiếu mã TLACH2126001 của CTCP Đầu tư Tân Thành Long An với giá trị phát hành lên tới 5.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 20/5/2026.

Lô trái phiếu này được phát hành năm 2021 gồm 50 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất áp dụng theo cơ chế kết hợp, không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là động sản, bất động sản và các quyền tài sản liên quan đến khu đất diện tích hơn 2,95 triệu m2 thuộc Dự án Khu công nghiệp Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Mục đích phát hành nhằm đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Khu công nghiệp Việt Phát.

Đáng chú ý, Tân Thành Long An từng bị nhắc tên trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa do liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 24/5 tới, thêm hai doanh nghiệp bất động sản sẽ đến hạn thanh toán trái phiếu gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long với lô trái phiếu HLCCH2126001; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình với lô trái phiếu NBCCH2126001, cả 2 lô trái phiếu đều có trị giá 400 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là hai lô trái phiếu này có mục đích sử dụng vốn và cơ chế tài sản bảo đảm tương đồng. Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền huy động được dùng để mua phần vốn góp trị giá 400 tỷ đồng, tương ứng 7,27% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.

Tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu là toàn bộ quyền phát triển và quyền tài sản phát sinh từ dự án liên quan. Các tài sản này đồng thời có thể được sử dụng để bảo đảm cho các nghĩa vụ khác với điều kiện tổng giá trị tài sản bảo đảm luôn lớn hơn 145% tổng dư nợ gốc trái phiếu.

Các lô trái phiếu này đến hạn đáo hạn trong bối cảnh các tổ chức phát hành đang phải đối mặt với áp lực rất lớn khi hoạt động kinh doanh không mấy khởi sắc.

Đối với Hoàng Long, báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt áp lực đòn bẩy tài chính cao dù vẫn có lãi.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 3,5 tỷ đồng, tăng khoảng 1,7 tỷ đồng so với năm trước. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tăng mạnh lên 3.487 tỷ đồng, tăng gần 971 tỷ đồng, tương đương tăng 38,6%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 8,2 lần lên 11,2 lần. Trong đó, dư nợ trái phiếu riêng lẻ duy trì ở mức 1.470 tỷ đồng, tương đương hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu 4,7 lần.

Ngoài ra, vay và nợ thuê tài chính khác tăng mạnh từ 430 tỷ đồng lên 1.329 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước.

Đáng chú ý, nợ phải trả hiện chiếm tới 92% tổng tài sản doanh nghiệp. Các chỉ số thanh khoản cũng suy giảm mạnh khi hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 2,6 lần xuống còn 1,1 lần.

Hệ số thanh toán lãi vay chỉ ở mức 1,03 lần, phản ánh dòng tiền tạo ra gần như chỉ đủ để chi trả lãi vay phát sinh trong kỳ. Trong khi đó, hiệu quả sinh lời vẫn rất thấp với ROA chỉ đạt 0,09% và ROE ở mức 1,13%.

Đối với Nguyên Bình, doanh nghiệp còn “nặng gánh” hơn khi ghi nhận kết quả kinh doanh chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 27 tỷ đồng, trong khi năm 2024 vẫn lãi khoảng 533 triệu đồng.

Khoản lỗ này khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ dương 4 tỷ đồng chuyển sang âm hơn 23 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 277 tỷ đồng, giảm 8,8% so với năm trước.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả vẫn duy trì ở mức cao 1.864 tỷ đồng, khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,19 lần lên 6,73 lần.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang gánh dư nợ trái phiếu riêng lẻ lên tới 1.475 tỷ đồng, chiếm khoảng 79% tổng nợ phải trả. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu theo đó tăng lên 5,32 lần.

Ngoài ra, hệ số thanh toán lãi vay giảm xuống chỉ còn 0,84 lần, thấp hơn ngưỡng an toàn 1 lần. Điều này cho thấy lợi nhuận tạo ra không còn đủ để chi trả chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ.

Do thua lỗ, các chỉ số ROA và ROE của doanh nghiệp đều chuyển sang âm, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản suy giảm đáng kể trong năm tài chính vừa qua.