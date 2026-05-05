40 tỷ đồng trái phiếu 3 không của TDG Global sẽ hoãn ngày tất toán.

(Ngày Nay) - CTCP Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán: TDG) vừa công bố Nghị quyết đều chỉnh kỳ hạn thanh toán, cơ chế thanh toán lãi và xử lý quá hạn đối với lô trái phiếu TDGH2326001. Theo đó, gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 2 tháng so với ngày đáo hạn cũ, ngày đáo hạn mới là 24/5/2026…

TDG Global cho biết, đây là kết quả căn cứ kết quả biểu quyết hợp lệ của người sở hữu trái phiếu/đại diện theo ủy quyền tham dự Hội nghị. Việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu được Hội nghị xem xét, thông qua trong phạm vi tối đa 06 (sáu) tháng đã được thông báo tại Thông báo mời họp ngày 15/4/2026; trong đó thời hạn gia hạn cụ thể được quyết nghị là 2 tháng.

Trong đó, phần lãi sẽ được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần với mức lãi suất 13,7%/năm (tính trên cơ sở 365 ngày) và phần gốc trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 24/5/2026.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu mã TDGH2326001 được TDG Global phát hành ngày 24/3/2023 và hoàn tất ngày 1/6 cùng năm.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 40 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm. Việc phát hành được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán APG.

Mục đích ban đầu của việc phát hành nhằm tái cơ cấu lại khoản nợ hình thành từ nguồn phát hành trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/1/2023 và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Tuy nhiên sau đó, căn cứ tình hình thực tế, Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng vốn thu được hoán đổi trái phiếu mới để thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/1/2023; thanh toán nhà cung cấp tiền mua thép, van bình gas phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thanh toán khoản vay ngân hàng Agribank.

Được biết, tiền thân CTCP Đầu tư TDG Global là CTCP Dầu khí Thái Dương được thành lập năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Ngày 29/7/2021, công ty đổi tên như hiện tại.

Sau nhiều lần tăng vốn, tại tháng 2/2025 vốn điều lệ của TDG Global được tăng lên 242,11 tỷ đồng.

Với mức vốn trên, hiện tại TDG Global đang có hơn 24 triệu cổ phiếu được niêm yết và 100% trong số đó đang được lưu hành. Ngày 15/6/2017 là ngày đầu tiên cổ phiếu TDG của TDG Global giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, tổng tài sản của TDG Global ở mức 961 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn nằm tại tài sản ngắn hạn (598 tỷ đồng), lượng tiền và các khoản tương đương tiền còn 16 tỷ đồng (giảm 7 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng thêm 62 tỷ đồng và ở mức 702 tỷ đồng, chiếm 73% tổng nguồn vốn. Tập trung chủ yếu trong nợ ngắn hạn mà góp phần lớn là Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (427 tỷ đồng).

Trong quý I, TDG Global ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh không mấy khả quan khi doanh thu thuần đạt 254 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi đó các chi phí “phình to” khiến lợi nhuận thuần giảm sâu về mức 193 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 1,2 tỷ đồng. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế cũng giảm sâu từ 1,2 tỷ đồng (quý I/2025) xuống còn 158 triệu đồng.