40 tỷ đồng trái phiếu 3 không của TDG Global sẽ hoãn ngày tất toán

Công Danh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - CTCP Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán: TDG) vừa công bố Nghị quyết đều chỉnh kỳ hạn thanh toán, cơ chế thanh toán lãi và xử lý quá hạn đối với lô trái phiếu TDGH2326001. Theo đó, gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 2 tháng so với ngày đáo hạn cũ, ngày đáo hạn mới là 24/5/2026…
40 tỷ đồng trái phiếu 3 không của TDG Global sẽ hoãn ngày tất toán.
40 tỷ đồng trái phiếu 3 không của TDG Global sẽ hoãn ngày tất toán.

TDG Global cho biết, đây là kết quả căn cứ kết quả biểu quyết hợp lệ của người sở hữu trái phiếu/đại diện theo ủy quyền tham dự Hội nghị. Việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu được Hội nghị xem xét, thông qua trong phạm vi tối đa 06 (sáu) tháng đã được thông báo tại Thông báo mời họp ngày 15/4/2026; trong đó thời hạn gia hạn cụ thể được quyết nghị là 2 tháng.

Trong đó, phần lãi sẽ được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần với mức lãi suất 13,7%/năm (tính trên cơ sở 365 ngày) và phần gốc trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 24/5/2026.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu mã TDGH2326001 được TDG Global phát hành ngày 24/3/2023 và hoàn tất ngày 1/6 cùng năm.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 40 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm. Việc phát hành được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán APG.

Mục đích ban đầu của việc phát hành nhằm tái cơ cấu lại khoản nợ hình thành từ nguồn phát hành trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/1/2023 và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Tuy nhiên sau đó, căn cứ tình hình thực tế, Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng vốn thu được hoán đổi trái phiếu mới để thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/1/2023; thanh toán nhà cung cấp tiền mua thép, van bình gas phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thanh toán khoản vay ngân hàng Agribank.

Được biết, tiền thân CTCP Đầu tư TDG Global là CTCP Dầu khí Thái Dương được thành lập năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Ngày 29/7/2021, công ty đổi tên như hiện tại.

Sau nhiều lần tăng vốn, tại tháng 2/2025 vốn điều lệ của TDG Global được tăng lên 242,11 tỷ đồng.

Với mức vốn trên, hiện tại TDG Global đang có hơn 24 triệu cổ phiếu được niêm yết và 100% trong số đó đang được lưu hành. Ngày 15/6/2017 là ngày đầu tiên cổ phiếu TDG của TDG Global giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, tổng tài sản của TDG Global ở mức 961 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn nằm tại tài sản ngắn hạn (598 tỷ đồng), lượng tiền và các khoản tương đương tiền còn 16 tỷ đồng (giảm 7 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng thêm 62 tỷ đồng và ở mức 702 tỷ đồng, chiếm 73% tổng nguồn vốn. Tập trung chủ yếu trong nợ ngắn hạn mà góp phần lớn là Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (427 tỷ đồng).

Trong quý I, TDG Global ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh không mấy khả quan khi doanh thu thuần đạt 254 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi đó các chi phí “phình to” khiến lợi nhuận thuần giảm sâu về mức 193 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 1,2 tỷ đồng. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế cũng giảm sâu từ 1,2 tỷ đồng (quý I/2025) xuống còn 158 triệu đồng.

Công Danh
TIN LIÊN QUAN
TDG Global trái phiếu tất toán

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
Ảnh minh họa
Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.