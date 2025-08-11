Thiếu gần 5.000 giáo viên, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tuyển dụng

(Ngày Nay) - Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để gỡ khó, đẩy nhanh tuyển dụng kịp thời có đủ đội ngũ khi năm học mới 2025-2026 đang đến gần.

Năm 2025, cả nước thực hiện chủ trương sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyển giáo viên ở địa phương được triển khai muộn hơn mọi năm.

Trong bối cảnh thực hiện các quy định mới còn nhiều khó khăn, lúng túng, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để gỡ khó, đẩy nhanh tuyển dụng kịp thời có đủ đội ngũ khi năm học mới 2025-2026 đang đến gần.

Thiếu gần 5.000 giáo viên

Sau hợp nhất, năm học 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông (tăng hơn 39.600 học sinh so với năm học trước).

Toàn Thành phố có hơn 3.500 trường học từ mầm non tới trung học phổ thông và gần 3.400 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; số giáo viên các cấp lên tới hơn 110.000 người.

Cùng với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn diễn ra nhiều năm do khó tuyển, năm học này Thành phố dự kiến đưa vào sử dụng thêm khoảng 1.300 phòng học mới, do đó nhu cầu tuyển dụng giáo viên càng tăng lên.

Qua rà soát nhu cầu của các trường học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học 2025-2026 toàn Thành phố cần tuyển thêm gần 5.000 giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Nghĩa Thành, cho biết năm học mới này xã có thêm một trường mầm non mới, nên nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên tăng lên.

Tại phường Tam Thắng, năm học mới thiếu 87 giáo viên, ảnh hưởng lớn đến công tác dạy và học… Thực tế, quá trình tuyển dụng giáo viên mất nhiều thời gian, trong khi năm học mới cận kề. Các địa phương băn khoăn trong thời gian chờ tuyển dụng, các trường có được thực hiện hợp đồng ngắn hạn để đảm bảo hoạt động giáo dục hay không?

Các địa phương cũng mong muốn Sở hướng dẫn cụ thể về việc điều động giáo viên ở những trường, khu vực xảy ra tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ; hoặc điều chuyển cán bộ bán chuyên trách dôi dư sang công tác làm nhân viên trong trường học với các vị trí không yêu cầu chuyên môn sư phạm.

Từ thực tiễn của một địa phương đang thiếu khá giáo viên cho năm học mới, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Cơ đề xuất để mở rộng nguồn tuyển, trong kỳ tuyển dụng giáo viên tới Sở có thể nghiên cứu cho các ứng viên “nợ” một số tiêu chí liên quan đến tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm… trong một thời gian nhất định.

Giải pháp này có thể chỉ áp dụng cho một số địa phương, trường học đang thiếu nhiều giáo viên, sau khi trúng tuyển giáo viên sẽ tiếp tục bổ sung để đảm bảo yêu cầu vị trí công tác.

Cùng với đó, Sở phối hợp với địa phương rà soát để giải quyết tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ, trong đó có thể tính toán hỗ trợ về chỗ ở cho giáo viên ở những nơi thiếu nhiều.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 và chuẩn bị năm học mới 2025-2026 cho thấy đội ngũ giáo viên Thành phố đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn, tinh thần cầu tiến, tự giác học tập nâng cao trình độ, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế từng địa phương.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, xảy ra ở một số trường, một số địa phương, đặc biệt là giáo viên các môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Giáo dục thể chất.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và một số cơ sở giáo dục tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) còn nhiều khó khăn trong tuyển giáo viên. Tương tự, năm vừa qua, tổng nhu cầu tuyển dụng của Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) đối với giáo viên là 5.762, số trúng tuyển là 2.556, thiếu 2.215 viên chức.

Những khó khăn, tồn tại này đã làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng theo các mục tiêu xây dựng đội ngũ.

Gỡ khó đẩy nhanh việc tuyển dụng

Những năm trước, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, các quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên bổ sung, ổn định nhân sự cho năm học tiếp theo.

Các quận, huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên cho bậc mầm non đến trung học cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng cho bậc trung học phổ thông.Năm nay, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức tuyển dụng giáo viên được thực hiện trên cơ sở phân cấp, ủy quyền của địa phương (có thể do chính quyền cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn tổ chức tuyển).

Trên cơ sở quy định hiện hành, chủ trương của lãnh đạo Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản lấy ý kiến các sở ngành và 168 phường, xã, đặc khu về việc ủy quyền cho Sở tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học mới.

Sau đó, Sở sẽ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành quyết định ủy quyền cho Sở tuyển dụng. Trên cơ sở đó Sở sẽ ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên để kịp chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới (dự kiến 12/8). Theo quy trình tuyển dụng, nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng Chín mới hoàn thành công tác này.

Trước yêu cầu cấp bách về tuyển dụng đội ngũ cho năm học mới, mới đây, tại hội nghị triển khai phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đã kiến nghị Bộ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu rút ngắn thời gian tuyển dụng giáo viên.

Theo quy định, thời gian tối thiểu để đăng ký tuyển dụng là 30 ngày, nhưng với điều kiện hiện nay, cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, Sở đề xuất rút xuống còn 10-15 ngày để kịp tiến độ năm học mới. Điều này sẽ giúp các địa phương, nhất là địa phương có nhu cầu tuyển dụng giáo viên lớn như Thành phố Hồ chí Minh có đủ thời gian tổ chức công tác tuyển dụng phù hợp với tiến độ năm học mới.

Theo kế hoạch dự kiến, Sở sẽ tổ chức tuyển dụng giáo dụng giáo viên qua 2 vòng: Vòng 1- xét tuyển, vòng 2 - phỏng vấn kiến thức chuyên môn và thực hành giảng dạy. Sở sẽ tiến hành rà soát, xét tuyển hồ sơ của các ứng viên ngay trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Như vậy, khi vừa kết thúc thời gian nhận hồ sơ cũng đồng thời hoàn thành quy trình vòng 1.

Ở vòng 2, Thành phố sẽ chia cụm tổ chức thi theo 3 khu vực phù hợp với nguyện vọng của ứng viên.

Cùng với tuyển dụng giáo viên mới, trước mắt ngành Giáo dục Thành phố tiếp tục vận động, thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng để giải quyết tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ.

Riêng việc điều động giáo viên sẽ được thực hiện khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Với nhiều nội dung mới, Luật này sẽ tạo thuận lợi cho công tác tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển giáo viên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trường lớp.