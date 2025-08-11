Lần đầu tham dự World GreenMech 2025, học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng

(Ngày Nay) - Đoàn học sinh Việt Nam với 3 đội tiểu học lần đầu tranh tài tại cuộc thi STEM quốc tế World GreenMech 2025 đã giành giải Khuyến khích và lọt Top 50 trong gần 2.000 thí sinh.
Lần đầu tiên thi đấu tại World GreenMech Contest 2025 - một trong những sân chơi STEM quốc tế uy tín dành cho học sinh các cấp, đoàn học sinh Việt Nam với 3 đội của các trường tiểu học: Thái Thịnh, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Khuyến khích và lọt vào Top 50 đội xuất sắc nhất trong gần 2.000 thí sinh tham dự.

Bên cạnh đó, các trường tiểu học: Nam Thành Công (Hà Nội), Nguyễn Siêu (Hà Nội), Việt Nam Tinh Hoa (TP Hồ Chí Minh) và THCS Hữu Bằng (Hà Nội) được trao giải Thành tích cống hiến cho các hoạt động giáo dục STEM dành cho các đội quốc tế - khẳng định tinh thần hợp tác, chia sẻ và hội nhập của học sinh Việt Nam.

