Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội

(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.
Theo luật trên, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị cấm lập tài khoản trên mạng xã hội, trong khi các nền tảng kỹ thuật số sẽ buộc phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi.

Việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu thông qua luật này diễn ra sau các lệnh cấm và đề xuất tương tự nhằm hạn chế tác hại của việc sử dụng Internet đối với thanh thiếu niên. Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ ký phê chuẩn luật trên và luật này sẽ có hiệu lực 6 tháng sau khi được công bố trên công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu được cảnh báo về một "tình huống khẩn cấp", các nền tảng mạng xã hội lớn sẽ có nghĩa vụ can thiệp trong vòng 1 giờ kể từ khi nội dung độc hại được đăng tải trực tuyến.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp cũng đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy hành động ngăn chặn trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội cùng với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) gồm Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái, Hy Lạp đã tuyên bố sẽ cấm sự dụng các nền tảng này đối với trẻ em dưới 15 tuổi, trong khi EU cho biết một nhóm chuyên gia của khối này sẽ bắt đầu chuẩn bị các khuyến nghị về hành động trên toàn khối.

WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
(Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.
Khởi đầu dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 - lần V, được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phát xuất từ ý tưởng của Quỹ Hoa Sen, dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện” đã chính thức ra mắt tại Đường Sách TPHCM vào ngày 22/4, gặp gỡ Cécile Ngọc Sương Perdu với câu chuyện “Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn”