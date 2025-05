Thời tiết ngày 12/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa, ngày nắng

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 18-19/5, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ ban ngày có thể tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và canh tác của người dân.

Trên biển, theo ghi nhận sáng 12/5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 1.

Đáng lưu ý, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông hiện đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao từ 2,0-3,0 m, gây trở ngại cho hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối vầ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc gió nhẹ, phía Nam gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.