Thời tiết ngày 18/7: Dự báo mưa to ở Bắc Bộ, có nơi trên 250 mm

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng và lượng mưa từ đêm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm.

Sáng sớm 18/7, khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm vượt 100 mm.

Trong ngày 18/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Đáng lưu ý, từ đêm 18/7 đến hết đêm 19/7, khu vực này được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50–100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, thời tiết cũng diễn biến phức tạp. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 18/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 1,5–3 m.

Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và phía Đông Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, khu Tây Bắc 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, vùng núi và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; vùng núi 24-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng đồng bằng 33-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.